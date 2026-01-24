Светини в София: поклонение в „Св. Неделя“ този уикенд

София посреща важни православни светини – мощите на св. Давид от Евбея и светини, свързани със св. Йоан Руски.

Днес, 24 януари, светините ще бъдат посрещнати в 17:50 ч. в църквата „Св. Марина“, след което с литийно шествие ще бъдат пренесени до храм „Св. великомъченица Неделя“.

В 18:00 ч. в катедралния храм започва празнична вечерня.

Светините ще бъдат изложени за поклонение днес и утре – 24 и 25 януари, като вярващите ще имат възможност да се поклонят и да участват в богослуженията.

Събитието се провежда с благословията на патриарх Даниил и с участието на митрополит Хризостом от Гръцката православна църква.