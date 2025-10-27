БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
България и "Райнметал" подписват стратегически...
Чете се за: 01:47 мин.
Благомир Коцев с повдигнати нови обвинения
Чете се за: 00:37 мин.
Наводнение в София: Част от трамваите не се движат,...
Чете се за: 03:10 мин.

Светослав Петров: Целта пред националите до 17 г. е класиране за Елитен кръг

Селекционерът на България U17 сподели очакванията си за предстоящите квалификации в Словакия.

Снимка: БГНЕС
Селекционерът на България U17 Светослав Петров говори пред официалния канал на Българския футболен съюз (БФС) за предстоящите квалификации в Словакия.

„Лъвчетата“ търсят класиране за Елитния кръг, а за целта трябва да се наредят на някое от първите две места в група с домакините, Швейцария и Сан Марино. Тимът заминава в понеделник, а още във вторник се изправя срещу Словакия.

„Моите лични цели са ясни, мен ме интересува единствено и само класиране за Елитен кръг. Ако, не дай си боже не успеем, през март има мачове с други отбори за изкачване в по-горна лига, но не искам да мисля за други варианти. Целта ни е да класираме сега“, сподели той.

Петров коментира и добрата атмосфера в отбора.

„От това, което виждам във футболистите, те осъзнават какво е да си национал на България и отговорността, която носят. Постигането на успехи е трамплин за тях и те го знаят. Виждам амбиция и мотивация да се представим добре. Колективът е на високо ниво. Има съзнателност на целите, които сме си поставили заедно“, допълни треньорът.

Специалистът говори за спецификите на работа с подрастващи, добрата комуникация с останалите треньори в структурите на БФС и директорите Кирил Котев и Лъчезар Димов.

#Български национален отбор по футбол за момчета до 17 години #Светослав Петров

