Такси блъсна момиче на булевард в Благоевград

от БНТ , Репортер: Миглена Медарова
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
полиция - лампа - престъпление
Снимка: илюстративна
Обилни валежи от дъжд и неправилно пресичане причиниха пътен инцидент в Благоевград тази вечер. Минути след 21 часа, на бул. Св. Св. Кирил и Методий ч, таксиметров автомобил е блъснал момиче, което пресичало булеварда на необозначено за това място

Веднага е извикан лекарски екип, а помощ на момичето са оказали пътниците в таксито и самият шофьор. Пострадалата е транспортирана за преглед и уточняване на състоянието в Спешен център.

Разследващи ще установяват причините за инцидента. В града вали обилен дъжд от няколко часа, което затруднява придвижването и намалява видимостта. Допълнителна предпоставка за ПТП е и неправилното пресичане на пешеходците.

