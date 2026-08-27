Таван на университетските такси: Студентите ще знаят предварително максималния им размер за цялото си обучение

Ограничаване на увеличението на таксите за студентите, приети в платена форма на обучение през учебната 2025/2026 г. и през следващите години. Това предвиждат промени в Закона за висшето образование, приети на първо четене от парламента. Целта е още при започване на следването студентите да имат яснота какъв може да бъде максималният размер на таксата им за целия период на обучение - въвежда се таван от 20%.

Целта е по този начин да се гарантира предвидимост и за студента, и за висшето училище какъв може да бъде максималният размер на таксата през целия срок на обучение. Според вносителите от Министерския съвет по този начин ще се елиминира възможността на определен етап от обучението таксата да стане непосилна за студента и това да постави под въпрос успешното му завършване.

Предвижда се минималният дял от средствата за издръжка, който участва при определянето на таксата за платено обучение, да бъде намален от сегашните 60% на 50%. Целта на промяната в закона е да направи висшето образование по-достъпно, особено за студенти с по-ниски доходи и за тези, които разчитат на стипендии или студентски кредити.

Академичните съвети ще могат сами да определят размера на таксите за кандидатстване, без да е необходимо последващо утвърждаване от Министерския съвет. Така висшите училища ще разполагат с по-голяма свобода при организацията на кандидатстудентските си кампании, предвижда друга промяна в закона.

Част от опозицията се обяви против новия начин за определяне на стипендиите. Според промените стипендии ще получават само студенти, приети по държавна поръчка.