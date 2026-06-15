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Театърът в Хасково отваря врати след енергийно обновяване по ПВУ (СНИМКИ)

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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театърът хасково отваря врати енергийно обновяване плана възстановяване устойчивост снимки
Снимка: БТА
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Драматично-кукленият театър „Иван Димов“ в Хасково отваря отново врати след приключилото енергийно обновяване на сградата, реализирано по Националния план за възстановяване и устойчивост. Резултатите от ремонта представиха кметът на община Хасково Станислав Дечев и директорът на театъра Стелиян Николов.

Проектът е на стойност 1 014 360 лева и е финансиран по процедурата „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на публичен сграден фонд за административно обслужване, култура, спорт“. След изпълнението на комплекса от мерки за енергийна ефективност се очаква годишното потребление на първична енергия в сградата да намалее със 72 процента. Сред извършените дейности са подмяна на дограмата, поставяне на топлоизолация, смяна на стария котел с модерна система на природен газ и изграждане на локална климатизация на сцената. Монтирана е и система за подаване на свеж въздух, която ще го охлажда или затопля според нуждите.

По време на ремонта е извършена и реставрация на фронтона на театралната сграда. По препоръка на местния историк доц. д-р Георги Граматиков е коригирано обозначението на фасадата, като вече е изписана действителната година на завършване на строителството на театралната сграда – 1928 г.

„Една от най-красивите театрални сгради в България вече живее нов живот. Успяхме да съчетаем модерните технологии с културното наследство“, каза кметът Станислав Дечев.

Той подчерта, че обновяването на театъра е част от поредица инвестиции на Общината в публичната инфраструктура, след ремонтите на читалище „Заря“, училища, детски градини и други обществени сгради.

Директорът на театъра Стелиян Николов определи приключването на проекта като „сбъдната мечта“ за трупата. По думите му най-належащи са били подмяната на амортизираната дограма и на остарялата отоплителна система. Той отбеляза, че ремонтът е продължил близо две години и е позволил значително подобряване на условията за работа на театралите и за посетителите.

Снимки: БТА

Тази вечер обновената сграда ще посрещне първите си зрители с откриването на тазгодишното издание на фестивала „Театър, обичам те!“. Началото ще бъде поставено със спектакъла „Велика“ на Малък градски театър „Зад канала“. След представлението на сцената пред театъра ще се състои първата концертна вечер от фестивалната програма с участието на групите SUBLIMATION и „Уикеда".

#енергийно обновяване #отваря врати #Хасково #План за възстановяване и устойчивост #театър

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