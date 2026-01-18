БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Тервел Замфиров с исторически триумф в Банско, трето...
Чете се за: 02:22 мин.
Срив в системата на МВР спря издаването на застраховката...
Чете се за: 00:15 мин.
Скенери за изборите – какво представляват...
Чете се за: 02:52 мин.
Силви Кирилов: Едва ли ще се стигне до национална грипна...
Чете се за: 03:10 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Тервел Замфиров написа история в Банско!

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Запази

Радослав Янков допълни българския празник

Тервел Замфиров
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Тервел Замфиров записа историческа победа за България, след като спечели старта от Световната купа по алпийски сноуборд в Банско. В изключително оспорван финал той победи австриеца Фабиан Обман с минимална разлика от 0.15 секунди. Това е първата победа в кариерата му на ниво Световна купа.

Денят беше още по-специален за България, защото Радослав Янков завърши трети, което донесе двоен успех пред родна публика.

В директните елиминации Янков победи лидера в генералното класиране Аарон Марк, а Замфиров елиминира трикратния световен шампион Андреас Промегер.
На четвъртфиналите Янков отстрани олимпийския шампион Бенямин Карл, а Замфиров се справи с Маурицио Бормолини.
В полуфинала двамата българи се срещнаха, като Замфиров стигна до победата и до финала.

Последвайте ни

ТОП 24

"Завръщаме се на Луната за първи път от 50 години": Артемида 2 на НАСА
1
"Завръщаме се на Луната за първи път от 50 години":...
Тръмп налага мита на 8 европейски държави заради Гренландия
2
Тръмп налага мита на 8 европейски държави заради Гренландия
Почина актьорът Иван Несторов
3
Почина актьорът Иван Несторов
Хазарт, хоспитализации и фалшификации: (Не)възможният контрол
4
Хазарт, хоспитализации и фалшификации: (Не)възможният контрол
Президентска партия?
5
Президентска партия?
Силви Кирилов: Едва ли ще се стигне до национална грипна епидемия
6
Силви Кирилов: Едва ли ще се стигне до национална грипна епидемия

Най-четени

Живакът падна до -37°: Хиляди туристи са блокирани във Финландия след спрени полети заради студа
1
Живакът падна до -37°: Хиляди туристи са блокирани във...
След дни борба за живот: Почина пациентът със свръхтегло, настанен в "Пирогов"
2
След дни борба за живот: Почина пациентът със свръхтегло, настанен...
От 19 януари до 18 юли спират влаковете между метростанциите "Сливница" и "Обеля"
3
От 19 януари до 18 юли спират влаковете между метростанциите...
Учени откриха в Антарктида първото глобално хранилище за ледени ядра от планините
4
Учени откриха в Антарктида първото глобално хранилище за ледени...
"Дейли Мейл": Българка, източила 54 млн. паунда, е на свобода и отново получава помощи
5
"Дейли Мейл": Българка, източила 54 млн. паунда, е на...
Мистерия в небето над Северозападна България
6
Мистерия в небето над Северозападна България

Още от: Спорт

България отстъпи на Турция и пропусна първия шанс за Евро 2026
България отстъпи на Турция и пропусна първия шанс за Евро 2026
Банско приема решаващ старт от Световната купа по сноуборд Банско приема решаващ старт от Световната купа по сноуборд
Чете се за: 02:05 мин.
Малена Замфирова в топ 3 на квалификацията в Банско Малена Замфирова в топ 3 на квалификацията в Банско
Чете се за: 01:22 мин.
България е на финал в европейската квалификация по волейбол за девойки под 18 години България е на финал в европейската квалификация по волейбол за девойки под 18 години
Чете се за: 01:22 мин.
Спортът влиза в училище по-цветен, по-модерен и по-забавен от всякога Спортът влиза в училище по-цветен, по-модерен и по-забавен от всякога
Чете се за: 00:42 мин.
Сняг покри Ливиньо за Зимните олимпийски игри Сняг покри Ливиньо за Зимните олимпийски игри
Чете се за: 00:25 мин.

Водещи новини

Тервел Замфиров с исторически триумф в Банско, трето място за Радослав Янков
Тервел Замфиров с исторически триумф в Банско, трето място за...
Чете се за: 02:22 мин.
Спорт
В Монтана: Жена си поръча пица - плати с фалшиви 100 евро В Монтана: Жена си поръча пица - плати с фалшиви 100 евро
Чете се за: 01:32 мин.
У нас
Срив в системата на МВР спря издаването на застраховката "Гражданска отговорност" Срив в системата на МВР спря издаването на застраховката "Гражданска отговорност"
Чете се за: 00:15 мин.
У нас
Политически коментари за евентуален политически проект на президента и за нов служебен премиер Политически коментари за евентуален политически проект на президента и за нов служебен премиер
Чете се за: 04:15 мин.
У нас
Скенери за изборите – какво представляват устройствата?
Чете се за: 02:52 мин.
Политика
Първа реакция на Николай Младенов на поста върховен представител за...
Чете се за: 00:55 мин.
По света
Митата на Тръмп заради Гренландия: Остри реакции и извънредна среща...
Чете се за: 04:37 мин.
По света
Нова студена вълна обхвана България – до кога ще продължат...
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ