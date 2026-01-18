Тервел Замфиров написа история в Банско!

Тервел Замфиров записа историческа победа за България, след като спечели старта от Световната купа по алпийски сноуборд в Банско. В изключително оспорван финал той победи австриеца Фабиан Обман с минимална разлика от 0.15 секунди. Това е първата победа в кариерата му на ниво Световна купа.

Денят беше още по-специален за България, защото Радослав Янков завърши трети, което донесе двоен успех пред родна публика.

В директните елиминации Янков победи лидера в генералното класиране Аарон Марк, а Замфиров елиминира трикратния световен шампион Андреас Промегер.

На четвъртфиналите Янков отстрани олимпийския шампион Бенямин Карл, а Замфиров се справи с Маурицио Бормолини.

В полуфинала двамата българи се срещнаха, като Замфиров стигна до победата и до финала.