Тежка катастрофа затвори пътя Асеновград – Смолян след село Бачково

Има четирима пострадали
Тежка катастрофа затвори временно движението по пътя Асеновград – Смолян, в участък след село Бачково. Инцидентът е станал по-рано днес, съобщиха от пресцентъра на ОДМВР – Смолян.
По първоначална информация два автомобила са се ударили след втория тунел в посока Нареченски бани. Има четирима пострадали, но повече подробности не се съобщават.
В момента се извършва обезопасяване на местопроизшествието и разчистване на пътното платно. Движението се регулира от пътна полиция.
Оттам препоръчват обходни маршрути: Смолян – Девин – Кричим – Пловдив или Смолян – Кърджали – Асеновград – Пловдив