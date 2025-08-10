Тежка катастрофа затвори пътя Асеновград – Смолян след село Бачково

Тежка катастрофа затвори временно движението по пътя Асеновград – Смолян, в участък след село Бачково. Инцидентът е станал по-рано днес, съобщиха от пресцентъра на ОДМВР – Смолян.

По първоначална информация два автомобила са се ударили след втория тунел в посока Нареченски бани. Има четирима пострадали, но повече подробности не се съобщават.

В момента се извършва обезопасяване на местопроизшествието и разчистване на пътното платно. Движението се регулира от пътна полиция.

Оттам препоръчват обходни маршрути: Смолян – Девин – Кричим – Пловдив или Смолян – Кърджали – Асеновград – Пловдив