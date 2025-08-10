БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
Бащата на Сияна дарява цялото обезщетение на деца в...
Чете се за: 01:55 мин.

Тежка катастрофа затвори пътя Асеновград – Смолян след село Бачково

от БНТ , Репортер: Величка Петкова
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Има четирима пострадали

тежка катастрофа жертва път ямбол
Тежка катастрофа затвори временно движението по пътя Асеновград – Смолян, в участък след село Бачково. Инцидентът е станал по-рано днес, съобщиха от пресцентъра на ОДМВР – Смолян.

По първоначална информация два автомобила са се ударили след втория тунел в посока Нареченски бани. Има четирима пострадали, но повече подробности не се съобщават.

В момента се извършва обезопасяване на местопроизшествието и разчистване на пътното платно. Движението се регулира от пътна полиция.

Оттам препоръчват обходни маршрути: Смолян – Девин – Кричим – Пловдив или Смолян – Кърджали – Асеновград – Пловдив

#Асеновград-Смолян #затворен път #катастрофа

Пожар гори и в района на Банкя
Пожар гори и в района на Банкя
Гроздан Караджов: Ще сезирам Комисията за защита от дискриминация заради отказа на авиокомпания да качи дете в инвалидна количка
Чете се за: 02:37 мин.
Обявиха бедствено положение заради пожар в три села в Община Средец
Чете се за: 01:12 мин.
Тестват новите влакове за столичното метро
Чете се за: 01:55 мин.
Суша, жега и без вода: Три русенски села са на ръба на водна криза
Чете се за: 01:52 мин.
Реакция на авиокомпанията, която не позволи на дете в инвалидна количка да се качи на самолета
Чете се за: 01:22 мин.

Бащата на Сияна дарява цялото обезщетение на деца в неравностойно положение
Бащата на Сияна дарява цялото обезщетение на деца в неравностойно...
Чете се за: 01:55 мин.
У нас
Обявиха бедствено положение заради пожар в три села в Община Средец
Чете се за: 01:12 мин.
У нас
Пожар гори и в района на Банкя
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Гроздан Караджов: Ще сезирам Комисията за защита от дискриминация заради отказа на авиокомпания да качи дете в инвалидна количка
Чете се за: 02:37 мин.
У нас
Президентът Румен Радев с критики към кабинета: Стягат най-големия...
Чете се за: 01:47 мин.
У нас
Министерският съвет с остра критика срещу нападките на президента...
Чете се за: 05:17 мин.
У нас
ЕС: На преговорите за мир в Украйна трябва да присъства и Киев
Чете се за: 03:45 мин.
По света
Внимание! Опасно горещо време в понеделник
Чете се за: 02:05 мин.
У нас
