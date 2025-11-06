БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Тежка катастрофа затвори пътя Смолян - Пловдив

У нас
Ударили са се лек автомобил и камион

полиция - лампа - престъпление
Снимка: илюстративна
Тежка катастрофа затвори за движение пътя Смолян - Пловдив. Пътнотранспортното произшествие е
станало след 57-ия километър в района на чепеларското село Хвойна.

Ударили са се лек автомобил с пловдивска регистрация и тежкотоварен камион.

Има пострадали повече от едно лице, каза дежурният в Областното пътно управление в Смолян.

Движението в участъка е спряно, докато служителите на реда и аварийните екипи обезопасяват района и оказват помощ на пострадалите. Причините за инцидента се изясняват.

На пътуващите се препоръчва обходен маршрут през Девин – Михалково – Кричим – Пловдив и обратно.

#пострадали #затворен път #тежка катастрофа #Смолян #ранени #Пловдив

