Тежка загуба за Иван Дюлгеров и Шериф

Българският вратар Иван Дюлгеров и неговият Шериф загубиха с 0:3 като гост от Андерлехт в среща от третия предварителен кръг в Лигата на конференциите.

Белгийците поведоха в резултата чрез Николас Ангуло. Еквадорският нападател отбеляза красив гол, след като посрещна с удар от въздуха центриране на Илай Камара в 17-ата минута и не остави шансове на бившия вратар на ЦСКА.

Националният нападател на Дания Каспер Долберг направи резултата 2:0 в 48-ата минута. В 81-ата минута Яри Весхарен направи победата на Андерлехт класическа.