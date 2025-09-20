Токио 2025: Четирите най-бързи жени в историята застават една срещу друга

Четирите най-бързи жени в историята ще се състезават в бягането на 5000 м за жени на световното първенство по лека атлетика в Токио, въпреки че фокусът ще бъде върху световните шампионки Фейт Кипиегон и Беатрис Шебет и първият им сблъсък след Олимпийските игри в Париж през 2024 г.

Шебет, двукратната олимпийска шампионка, стана първата жена, изминала 5000 м за 14 минути със световния си рекорд от 13:58.06 през юли. В състезанието, което се превърна и в Кенийски квалификации, участваха още Агнес Нгетич и Гудаф Цегай, които постигнаха съответно 14:01.29 и 14:04.41.

Сребърната медалистка от 2022 г. и бронзовата година по-късно, Шебет ще се стреми да завърши комплекта си от медали от световното първенство, когато се изправи срещу Кипиегон, нейния идол и защитаващ титлата шампион.

31-годишната Кипиегон не е участвала в бягане на 5000 м от Олимпийските игри в Париж, където спечели сребро след Шебет. Преди три седмици в Силезия тя заплаши дългогодишния световен рекорд на 3000 м с 8:07.04, второто най-бързо време в историята, измествайки времето на Шебет от 8:11.56.

Шебет и Кипиегон ще имат подкрепление от Агнес Нгетич и базираната в Япония Маргарет Акидор. Нгетич, третата най-бърза жена в историята на 5000 м и световна рекордьорка на 10 км, е набрала увереност на пистата тази година с победите си в Брюксел и Мирамар.

Кенийският квартет се стреми към пълна победа в медалите, но Цегай може би има какво да каже по този въпрос. Етиопката, която спечели световната титла на 5000 м през 2022 г. и световната титла на 10 000 м през 2023 г., ще се стреми да се реваншира, след като завърши без медал от Олимпийските игри в Париж.

Към Цегай в етиопския отбор се присъединяват световната шампионка на 3000 м в зала Фревейни Хайлу, която постави личен рекорд от 14:19.33 в Рим по-рано тази година, световната рекордьорка за младежи до 20 години Бирке Хайлом и двукратната световна шампионка за младежи до 20 години Медина Ейса. Все още не е ясно кои точно три членове на отбора ще излязат на стартовата линия.

5000 м обаче няма да бъде единствено източноафриканска битка.

Сребърната медалистка на 10 000 м, олимпийската състезателка Надя Батоклети, доведе собствения си рекорд до 14:23.15 по-рано тази година. Тя е поставила и национални рекорди на 3000 м (8:26.27) и 5 км (14:32).

Австралийката Роуз Дейвис, испанката Марта Гарсия и двукратната европейска шампионка за младежи до 20 години Инес Фицджералд от Великобритания също са сред спортистите, които си струва да се следят.