Томи Пол и Алехандро Давидович Фокина продължават напред в Лондон

Шампионът от 2024 година Томи Пол (САЩ) и поставеният под номер 4 в схемата Алехандро Давидович Фокина (Испания) ще играят един срещу друг на четвъртфиналите на турнира по тенис ATP 500 в Лондон с награден фонд 2,58 милиона евро.

29-годишният американец демонстрира игра на приливи и отливи, но победи Ботик ван де Зандсхулп (Нидерландия) със 7:6(5), 6:3 и удължи серията си от победи на трева до седем мача. Пол, който пропусна миналогодишната надпревара поради контузия, се възстанови от нестабилния си старт и направи серия от брилянтни печеливши удари, за да си осигури място на четвъртфиналите.

„Просто се притеснявах за моята страна на корта, наистина, а не за играта срещу другия. Опитах се да вкарам първите си сервиси. Мисля, че можех да се справя по-добре", каза Пол в интервюто си на корта.

На четвъртфиналите Пол ще се изправи срещу четвъртия поставен Алехандро Давидович Фокина, който надделя над Корентен Муте (Франция) с 6:4, 6:3 за един час и 39 минути. Давидович Фокина сега води срещу французина с 3-0, след като го победи и в Хамбург миналия месец.

Ринки Хиджиката продължи успешното си представяне, след като преодоля квалификации, като изненада втория поставен и миналогодишен финалист Иржи Лехечка (Чехия) с 4:6, 7:5, 7:6(7). 25-годишният австралиец се класира за четвъртфиналите в "Куинс Клуб" за втори път след участието си през 2024-а, когато също беше квалификант.