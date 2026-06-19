БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Томи Пол и Алехандро Давидович Фокина продължават напред в Лондон

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:50 мин.
Спорт
Запази

Двамата ще се играят един срещу друг на четвъртфиналите.

Томи Пол и Алехандро Давидович Фокина продължават напред в Лондон
Слушай новината

Шампионът от 2024 година Томи Пол (САЩ) и поставеният под номер 4 в схемата Алехандро Давидович Фокина (Испания) ще играят един срещу друг на четвъртфиналите на турнира по тенис ATP 500 в Лондон с награден фонд 2,58 милиона евро.

29-годишният американец демонстрира игра на приливи и отливи, но победи Ботик ван де Зандсхулп (Нидерландия) със 7:6(5), 6:3 и удължи серията си от победи на трева до седем мача. Пол, който пропусна миналогодишната надпревара поради контузия, се възстанови от нестабилния си старт и направи серия от брилянтни печеливши удари, за да си осигури място на четвъртфиналите.

„Просто се притеснявах за моята страна на корта, наистина, а не за играта срещу другия. Опитах се да вкарам първите си сервиси. Мисля, че можех да се справя по-добре", каза Пол в интервюто си на корта.

На четвъртфиналите Пол ще се изправи срещу четвъртия поставен Алехандро Давидович Фокина, който надделя над Корентен Муте (Франция) с 6:4, 6:3 за един час и 39 минути. Давидович Фокина сега води срещу французина с 3-0, след като го победи и в Хамбург миналия месец.

Ринки Хиджиката продължи успешното си представяне, след като преодоля квалификации, като изненада втория поставен и миналогодишен финалист Иржи Лехечка (Чехия) с 4:6, 7:5, 7:6(7). 25-годишният австралиец се класира за четвъртфиналите в "Куинс Клуб" за втори път след участието си през 2024-а, когато също беше квалификант.

#тенис турнир в Лондон 2026 #Алехандро Давидович Фокина #Томи Пол

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Удар в електрически стълб: Вижте момента на катастрофата с деца в Горна Оряховица (ВИДЕО)
2
Удар в електрически стълб: Вижте момента на катастрофата с деца в...
Хванаха 41-годишен шофьор с „книжка от интернет“ в Кюстендилско
3
Хванаха 41-годишен шофьор с „книжка от интернет“ в...
Започна изкупуването на череши в Кюстендилско, производителите са недоволни от цените
4
Започна изкупуването на череши в Кюстендилско, производителите са...
Пет непълнолетни момчета пострадаха при катастрофа в Горна Оряховица (СНИМКИ)
5
Пет непълнолетни момчета пострадаха при катастрофа в Горна...
Кириан Жаке спря Григор Димитров на четвъртфиналите в Дъблин
6
Кириан Жаке спря Григор Димитров на четвъртфиналите в Дъблин

Най-четени

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Градушка с големина на орех опустоши земеделски площи в Монтанско
2
Градушка с големина на орех опустоши земеделски площи в Монтанско
40 000 евро заплата: Шефове на държавни болници с по-високи възнаграждения от висши държавни ръководни кадри
3
40 000 евро заплата: Шефове на държавни болници с по-високи...
Заснеха рядък вид акула гоблин в дълбоките води на Тихия океан
4
Заснеха рядък вид акула гоблин в дълбоките води на Тихия океан
Топовни салюти, военен парад и авиошоу за рождения ден на крал Чарлз III
5
Топовни салюти, военен парад и авиошоу за рождения ден на крал...
"Полиция, спри! Полиция, отбий!": Небрандирани полицейски коли ще спират агресивни шофьори
6
"Полиция, спри! Полиция, отбий!": Небрандирани полицейски...

Още от: Тенис

Филипинка разочарова Елена Рибакина в Берлин
Филипинка разочарова Елена Рибакина в Берлин
Иван Иванов отказа британец на демонстративен турнир в Нотингам Иван Иванов отказа британец на демонстративен турнир в Нотингам
Чете се за: 00:52 мин.
Александър Зверев резервира своя билет за четвъртфинал в Хале Александър Зверев резервира своя билет за четвъртфинал в Хале
Чете се за: 02:37 мин.
Лидия Енчева продължава похода си в Хасково, две българки са и на полуфинал при двойките Лидия Енчева продължава похода си в Хасково, две българки са и на полуфинал при двойките
Чете се за: 02:20 мин.
Александър Донски продължава похода си в Познан и достигна полуфиналите на двойки Александър Донски продължава похода си в Познан и достигна полуфиналите на двойки
Чете се за: 01:15 мин.
Пьотр Нестеров отпадна на четвъртфиналите в Милано след драматичен трисетов двубой Пьотр Нестеров отпадна на четвъртфиналите в Милано след драматичен трисетов двубой
Чете се за: 01:40 мин.

Водещи новини

САЩ и Иран подписаха меморандум за разбирателство, започват 60 дни преговори
САЩ и Иран подписаха меморандум за разбирателство, започват 60 дни...
Чете се за: 03:22 мин.
По света
Премиерът Радев: Ще наложим вето на санкциите срещу Русия, ако руският патриарх остане в санкционния списък Премиерът Радев: Ще наложим вето на санкциите срещу Русия, ако руският патриарх остане в санкционния списък
Чете се за: 03:40 мин.
По света
3,8 милиарда евро: Депутатите разрешиха тегленето на нов дълг 3,8 милиарда евро: Депутатите разрешиха тегленето на нов дълг
Чете се за: 02:37 мин.
У нас
Две от децата остават с опасност за живота след тежката катастрофа в Горна Оряховица Две от децата остават с опасност за живота след тежката катастрофа в Горна Оряховица
Чете се за: 02:57 мин.
У нас
От утре започва издаването на първите заповеди за събаряне в Баба...
Чете се за: 02:40 мин.
У нас
Съдът остави в ареста осемте обвиняеми за трафик на мигранти
Чете се за: 02:50 мин.
У нас
Евростат: България е с най-ниски разходи за живот в ЕС
Чете се за: 02:20 мин.
У нас
Съдът на ЕС обяви за незаконни задължителните отстъпки за храните в...
Чете се за: 01:05 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ