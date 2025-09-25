Томислав Дончев: Една от първите задачи на това правителство преди 8 месеца беше спасяването на българския ПВУ

Една от първите задачи на това правителство преди 8 месеца беше буквално спасяването на българския План за възстановяване и устойчивост, бяха положени невероятни усилия, претендирам до голяма степен успешни, заяви преди днешното заседание на Министерския съвет вицепремиерът Томислав Дончев.

По думите му инвестициите са били реорганизирани, защото много от тях са били фактически невъзможни.

"За 4 години имаше проекти без организирана обществена поръчка. Планът беше предоговорен заедно с Европейската комисия, като напрачихме част от изискуемите реформи много по-реалистични и съобразени с условията в България. Беше договорено да отложим либерализацията на пазара на дребно - мярка, която не може да бъде организирана в рамките на половин или 1 година без щети и без трудности за населението", допълни Томислав Дончев.

Вицепремиерът подчерта, че най-важното, което е успяло да направи правителството е да ускори плащанията и изпълненията на проектите.