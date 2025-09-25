БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
"Тренд": При избори днес - ГЕРБ начело,...
Томислав Дончев: Една от първите задачи на това правителство преди 8 месеца беше спасяването на българския ПВУ

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
томислав дончев една първите задачи правителство месеца беше буквално спасяването българския пву
Една от първите задачи на това правителство преди 8 месеца беше буквално спасяването на българския План за възстановяване и устойчивост, бяха положени невероятни усилия, претендирам до голяма степен успешни, заяви преди днешното заседание на Министерския съвет вицепремиерът Томислав Дончев.

По думите му инвестициите са били реорганизирани, защото много от тях са били фактически невъзможни.

"За 4 години имаше проекти без организирана обществена поръчка. Планът беше предоговорен заедно с Европейската комисия, като напрачихме част от изискуемите реформи много по-реалистични и съобразени с условията в България. Беше договорено да отложим либерализацията на пазара на дребно - мярка, която не може да бъде организирана в рамките на половин или 1 година без щети и без трудности за населението", допълни Томислав Дончев.

Вицепремиерът подчерта, че най-важното, което е успяло да направи правителството е да ускори плащанията и изпълненията на проектите.

"Ако в началото за 4 години изпълнение ние имахме плащания около 8 процента - 1 милиард и 400 милиона, към момента те са вече близо 23 процента - над 3 милиарда и 400 милиона, гонейки амбициозната задача за период по-малък от 11 месеца до август месец следващата година да успеем да разплатим всичко", коментира Томислав Дончев.

# Томислав Дончев #ПВУ #План за възстановяване и устойчивост #Министерски съвет #заседание

