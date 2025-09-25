БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Признаха Саркози за виновен в престъпен заговор с Кадафи
Чете се за: 00:35 мин.
"Тренд": При избори днес - ГЕРБ начело,...
Чете се за: 01:57 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Вицепрезидентът за делото срещу кмета на Варна: Вече може да се говори за политически процес

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Антоанета Андреева
A+ A-
Чете се за: 02:32 мин.
У нас
Запази
вицепрезидентът делото кмета варна вече говори политически процес
Слушай новината

Смятам, че поддръжката за кмета на Варна оттук-нататък ще расте още повече. Аз поздравявам всички варненци, които застанаха зад своя кмет и се надявам разумът да победи в тази ситуация, защото може вече да се говори за политически процес. Това коментира в Пловдив вицепрезидентът Илияна Йотова, която присъства на българо-китайски икономически форум. Той се проведе в рамките на Международния панаир. Освен търговските отношения между двете държави, преди откриването Йотова коментира и други актуални теми.

Илияна Йотова – вицепрезидент: "Ние се нуждаем в момента от засилени търговски и икономически връзки във всички части на света, особено позабравените напоследък отношения и с азиатските държави, в това число и с Китай."

"През 2019 година на официалното държавно посещение в Китай президентът Румен Радев и неговия колега Си Дзинпин подписаха споразумение за стратегическо партньорство. За съжаление това партньорство остана само на хартия, остана в папките. Няма нито един значим проект. Няма движение в тази посока. И затова се надявам с помощта на неправителствения сектор, на търговски, индустриални, икономически камари с помощта и на местната власт, нещо да се придвижи в тази посока. "

Вицепрезидентът коментира и водната криза:

"Аз се учудих за острата реакция на мандатоносителя г-н Борисов тази сутрин, защото той сякаш не им даде и два дни, за да начертаят своите виждания и своята програма, да очертаят своите стъпки с една според мен безпрецедентна остра критика и към министър-председателя, такава каквато той не е получил от опозицията. Нека да им дадем малко време. Въпросът е много сложен. Той не е от вчера. Нека да не са само на думи, но и да има практически мерки. Малко без надежда ни оставиха вчера, като казаха тази голяма сума – 3,5 милиарда лева. Сякаш отначало казаха – няма да се справим, но аз съм скромна да им дадем време. "

#делото срещу Благомир Коцев #вицепремиерът Илияна Йотова

Последвайте ни

ТОП 24

Лудогорец стартира основната фаза на Лига Европа с успех над Малмьо
1
Лудогорец стартира основната фаза на Лига Европа с успех над Малмьо
Заради опасни пукнатини: Евакуират жителите от цял блок в столичния квартал „Хаджи Димитър“
2
Заради опасни пукнатини: Евакуират жителите от цял блок в столичния...
Без телефони в клас: Какъв ще е редът в училищата след промените в закона?
3
Без телефони в клас: Какъв ще е редът в училищата след промените в...
Дронове над Дания: Затворено е летище в Олборг
4
Дронове над Дания: Затворено е летище в Олборг
Може ли ЕК да спре плащанията по ПВУ към България? - вижте писмото на "Обнови Европа" до Брюксел
5
Може ли ЕК да спре плащанията по ПВУ към България? - вижте писмото...
3-годишно дете избяга от детска градина в София
6
3-годишно дете избяга от детска градина в София

Най-четени

Росен Желязков пред БНТ: Хотелът с водопада се финансира с кредити, средствата са декларирани публично
1
Росен Желязков пред БНТ: Хотелът с водопада се финансира с кредити,...
Откриха втори спътник на Земята
2
Откриха втори спътник на Земята
Собствен зъб в окото връща зрението на пациенти
3
Собствен зъб в окото връща зрението на пациенти
Благомир Коцев: Цялото ми семейство е с ковид, затворете ме вкъщи без телефон, само да съм с тях
4
Благомир Коцев: Цялото ми семейство е с ковид, затворете ме вкъщи...
Разследват смъртта на семейство край Сливница, оставили са предсмъртно писмо
5
Разследват смъртта на семейство край Сливница, оставили са...
Мъж скочи от Аспаруховия мост във Варна
6
Мъж скочи от Аспаруховия мост във Варна

Още от: Политика

Президентът Румен Радев говори по актуални теми
Президентът Румен Радев говори по актуални теми
На фокус в кулоарите: За казана в ада, дяволите и завалиите На фокус в кулоарите: За казана в ада, дяволите и завалиите
Чете се за: 04:37 мин.
"Тренд": При избори днес - ГЕРБ начело, "Възраждане" и "ДПС – Ново начало" в битка за второто място "Тренд": При избори днес - ГЕРБ начело, "Възраждане" и "ДПС – Ново начало" в битка за второто място
Чете се за: 01:57 мин.
Томислав Дончев за ПВУ: Средства за покриване на разходите по проектите от ЕК към България ще има Томислав Дончев за ПВУ: Средства за покриване на разходите по проектите от ЕК към България ще има
Чете се за: 02:57 мин.
Отново няма кворум в Народното събрание Отново няма кворум в Народното събрание
Чете се за: 00:50 мин.
Обсъждат размера на минималната работна заплата за догодина Обсъждат размера на минималната работна заплата за догодина
Чете се за: 00:27 мин.

Водещи новини

"Тренд": При избори днес - ГЕРБ начело, "Възраждане" и "ДПС – Ново начало" в битка за второто място
"Тренд": При избори днес - ГЕРБ начело,...
Чете се за: 01:57 мин.
У нас
Признаха Саркози за виновен в престъпен заговор с Кадафи Признаха Саркози за виновен в престъпен заговор с Кадафи
Чете се за: 00:35 мин.
По света
3-годишно дете избяга от детска градина в София 3-годишно дете избяга от детска градина в София
Чете се за: 02:40 мин.
У нас
На фокус в кулоарите: За казана в ада, дяволите и завалиите На фокус в кулоарите: За казана в ада, дяволите и завалиите
Чете се за: 04:37 мин.
У нас
Водната криза: Правителството отпуска бутилирана вода за Плевен и...
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Дронове над Дания: Затворено е летище в Олборг
Чете се за: 00:55 мин.
По света
Тръмп в борба с "левия тероризъм": Твърди, че има...
Чете се за: 01:07 мин.
По света
Георг Георгиев беше домакин на работен обяд на външните министри на...
Чете се за: 03:20 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ