Вицепрезидентът за делото срещу кмета на Варна: Вече може да се говори за политически процес

Смятам, че поддръжката за кмета на Варна оттук-нататък ще расте още повече. Аз поздравявам всички варненци, които застанаха зад своя кмет и се надявам разумът да победи в тази ситуация, защото може вече да се говори за политически процес. Това коментира в Пловдив вицепрезидентът Илияна Йотова, която присъства на българо-китайски икономически форум. Той се проведе в рамките на Международния панаир. Освен търговските отношения между двете държави, преди откриването Йотова коментира и други актуални теми.
Илияна Йотова – вицепрезидент: "Ние се нуждаем в момента от засилени търговски и икономически връзки във всички части на света, особено позабравените напоследък отношения и с азиатските държави, в това число и с Китай."
"През 2019 година на официалното държавно посещение в Китай президентът Румен Радев и неговия колега Си Дзинпин подписаха споразумение за стратегическо партньорство. За съжаление това партньорство остана само на хартия, остана в папките. Няма нито един значим проект. Няма движение в тази посока. И затова се надявам с помощта на неправителствения сектор, на търговски, индустриални, икономически камари с помощта и на местната власт, нещо да се придвижи в тази посока. "
Вицепрезидентът коментира и водната криза:
"Аз се учудих за острата реакция на мандатоносителя г-н Борисов тази сутрин, защото той сякаш не им даде и два дни, за да начертаят своите виждания и своята програма, да очертаят своите стъпки с една според мен безпрецедентна остра критика и към министър-председателя, такава каквато той не е получил от опозицията. Нека да им дадем малко време. Въпросът е много сложен. Той не е от вчера. Нека да не са само на думи, но и да има практически мерки. Малко без надежда ни оставиха вчера, като казаха тази голяма сума – 3,5 милиарда лева. Сякаш отначало казаха – няма да се справим, но аз съм скромна да им дадем време. "