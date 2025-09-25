Вицепрезидентът за делото срещу кмета на Варна: Вече може да се говори за политически процес

Смятам, че поддръжката за кмета на Варна оттук-нататък ще расте още повече. Аз поздравявам всички варненци, които застанаха зад своя кмет и се надявам разумът да победи в тази ситуация, защото може вече да се говори за политически процес. Това коментира в Пловдив вицепрезидентът Илияна Йотова, която присъства на българо-китайски икономически форум. Той се проведе в рамките на Международния панаир. Освен търговските отношения между двете държави, преди откриването Йотова коментира и други актуални теми.

Илияна Йотова – вицепрезидент: "Ние се нуждаем в момента от засилени търговски и икономически връзки във всички части на света, особено позабравените напоследък отношения и с азиатските държави, в това число и с Китай." "През 2019 година на официалното държавно посещение в Китай президентът Румен Радев и неговия колега Си Дзинпин подписаха споразумение за стратегическо партньорство. За съжаление това партньорство остана само на хартия, остана в папките. Няма нито един значим проект. Няма движение в тази посока. И затова се надявам с помощта на неправителствения сектор, на търговски, индустриални, икономически камари с помощта и на местната власт, нещо да се придвижи в тази посока. "

Вицепрезидентът коментира и водната криза: