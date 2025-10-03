БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Щабът към МВР се събира на спешно заседание, очаквайте извънредна емисия „По света и у нас“ в 14.58 ч.

Томислав Дончев: Искането за третото плащане по ПВУ е изпратено вчера

Томислав Дончев: Искането за третото плащане по ПВУ е изпратено вчера
Искането за третото плащане за 1,6 млрд. евро по Плана за възстановяване и устойчивост е изпратено към Европейската комисия вчера. Това каза в отговор на въпрос вицепремиерът и министър на иновациите Томислав Дончев по време на днешния блицконтрол в парламента.

Относно второто плащане той посочи, че очаква ЕК да излезе със съобщение, че е приключила обработката му.

Имам предварителна информация, че от 59 етапни цели, Комисията ще отчете 58 за изпълнени и една за неизпълнена. Какъв ще е финансовият ефект, предстои да разберем. Имам нагласата , че ще получим по-голямата част от второто плащане следващите седмици, изтъкна Дончев.

По думите му планът е 1/3 от цялото европейско финансиране, на което България има право.

Разплатените средства по всички оперативни програми достигат 3,3 млрд. лева. Договорени са 12 млрд. лева, което е 50% от всички средства. Като процес договарянето е ускорено с 50%, а плащанията - с 80 на сто, заяви Дончев и отбеляза:

„За 8 - 9 месеца, в резултат на сложни колективни усилия, можем да се похвалим с ускорение в изпълнението на всички програми".

Дончев посочи, че правителството има вече времеви комфорт, тъй като срокът на изпълнение на програмите е до 2030 година. Той отбеляза още, че има и годишни цели, които не трябва да се пропускат.

Според него обаче като предизвикателства остават проектите в сферата на т. нар. тежка инфраструктура във ВиК сектора, пътища и железници.

