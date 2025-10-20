БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Има задържани за намушканото дете в мол, което почина снощи?
ЗАПАЗЕНИ

Трагедията в Созопол: 18-годишният младеж, шофирал колата, не е обучаван да кара през нощта

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Давид Сукнаров
У нас
В Созопол е ден на траур след трагедията преди дни, при която трима младежи загубиха живота си в тежка катастрофа. 18-годишното момче, което е било зад волана е взело книжка ден преди катастрофата и не е обучавано да кара през нощта. Това съобщи в "Денят започва" главен инспектор Тодор Атанасов от Автомобилна администрация, който е участвал в проверката на документацията около курса на младежа и е изгледал видеозаписите от изпита му.

Инцидентът се случи след 23.00 ч. в петък. Шофьорският курс на младежа е приключил ден преди да влезе в сила задължителната дигитализация на обучението на кандидат-шофьорите. По този начин трудно могат да бъдат проследени маршрутите и часовете, по които се е обучавал.

Гл. инспектор Тодор Атанасов, "Автомобилна администрация" - Бургас: На видеозаписите е установено, че починалото лице управлява много добре автомобил. Установени са две грешки, които са минимални и не са основание за прекратяване на изпита. От видеозаписа общо взето друго няма. Това е съвсем рутинен изпит, проведен, приключил в рамките на допустимото време. Продължава така или иначе проверката на самия учебен център. До момента тъй като е преди дигитализацията приключил самата практика. Ще е трудно да се проследи реално целият курс, който е протекъл, тези 31 часа, които са по закон. Прегледахме част от хартиения картон, да, и е установено, че там, където е отбелязано това нощно кормуване, реално подгледнато, то е проведено около 17.00 часа юни месец, което няма как да е през тъмната част на денонощието. Съответно не е провеждано такова реално подгледнато но тепърва ще се проверяват абсолютно всички факти. Това е нарушение, съответно, ще бъде санкционирано, ако бъде потвърдено."

Според Асоциация за квалификация на автомобилистите в България видеозаписите от изпита показват, че практическото препитване е било със средна трудност, а инспекторът се е возил без колан.

Детелин Кънчев, Асоциация за квалификация на автомобилистите в България: "Първо искам да изкажа моите най-искрени съболезнования към семействата на загиналите младежи. Да, вчера присъствах на проверката и това, което видях аз е, че изпитът на курсиста беше със средна степен на трудност. В него имаше четири леви завоя, три от които със светофарна уредба, в които светофарът не пропуска насрещно движещите се пътни превозни средства. Имаше и едно кръстовище с ляв завой, което беше регулирано с пътни знаци, като маневрата завой на ляво беше по пътя с предимство и една обратна посока в кръстовище, в което също светофарната уредба не пропуска насрещно движещите се пътни превозни средства. Видях и че има четири пъти промяна на маршрута, зададен от електронната система за провеждане на изпит, навигатор. Четири пъти. И видях също, че и председателят на изпитната комисия извършва нарушения на закона за движение по пътищата, като по време на изпита той е без предпазен колан. Това е, което видях аз по време на изпита за този курсист."

Според думите на Детелин Кънчев подобряването на обучението на младите шофьори е въпрос, над който да се замисли цялото общество.

"Нека това да е проблем на цялото общество. Всеки един курсист, когато се запише на шофьорския курс, той има уникален код, с който код всеки един родител на тези 18-годишни деца, би могъл във всеки един момент да провери какво е състоянието на неговото дете или на по-големите курсисти сами биха могли колко часа са преминали реално и колко километра са преминали, по какви маршрути и кои упражнения са им дадени. Това е първото нещо, което обществото трябва да бъде информирано и да се знае, че може да се провери. Второто нещо, което според мен може да се отнеме възможността за вкарването на ръчно въведени часове. Защото не е тайна за Автомобилна администрация, че в Бургас има учебни центрове, които имат по 800-900 ръчно въведени часа. Въпреки дигитализацията. Което означава, че ние с вас си провеждаме интервюто, след това аз се прибирам и ви вкарвам два учебни часа, с което вие сте ощетени и сте по-малко научени."

Вижте прякото включване на Давид Сукнаров

