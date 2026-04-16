БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Тръмп обяви 10-дневно примирие между Израел и Ливан
Чете се за: 02:55 мин.
Кола без шофьор "паркира" в подлеза на Орлов...
Чете се за: 01:07 мин.
Почина композиторът Кирил Икономов
Чете се за: 03:32 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Трайчо Трайков: Компании, които използват големи количества електроенергия, може да получат компенсация

от БНТ , Източник: БТА
A+ A-
Чете се за: 01:55 мин.
У нас
Запази
трайчо трайков компании използват големи количества електроенергия получат компенсация
Снимка: Десислава Кулелиева, БНТ
Слушай новината

Компании, които използват големи количества електрическа енергия, имат възможност да получат компенсация, съобщи служебният министър на енергетиката Трайчо Трайков на брифинг в Министерския съвет, след като по-рано Европейската комисия съобщи, че одобрява искането на България за осигуряване на временна държавна помощ за енергоемките дружества.

С тази успешна нотификация ние сме една от първите държави в Европейския съюз, които ще прилагат този механизъм, посочи Трайков.

Компании, които използват големи количества електрическа енергия имат възможност да получат компенсация за платената цена над 63 евро на мегаватчас и половината от разликата между пазарната цена и 63 евро ще им бъде възстановена като компенсация, като техния ангажимент е половината от това, което са получили да инвестират в мерки за енергийна ефективност, обясни той.

Това означава че тези компании ще могат за запазят работни места и да произвеждат продукции, които ги правят конкуренти, коментира Трайков и добави, че мярката е за три години с общ разбор около 320 милиона евро.

Относно действията на служебното правителство Трайков отчете, че в АЕЦ "Козлодуй" е гарантирана безаварийната работа на централата. В същото време по отношение новите мощности са започнали процедури по отчуждаване на терена на справедлива цена.

Успешно спасихме проекти по Националния план за възстановяване и устойчивост - около 300 проекта на общини и компании бенефициенти, отбеляза още той.

#министър Трайчо Трайков # компенсация на бизнеса #пазар на електроенергия #новини в Метрото

Последвайте ни

ТОП 24

Почина композиторът Кирил Икономов
1
Почина композиторът Кирил Икономов
БНТ почита паметта на композитора Кирил Икономов
2
БНТ почита паметта на композитора Кирил Икономов
БНТ 3 излъчва битката за титлата в НВЛ за жени между Марица Пд и Левски
3
БНТ 3 излъчва битката за титлата в НВЛ за жени между Марица Пд и...
Световната гимнастика предупреди руска състезателка за поведение на подиума в София
4
Световната гимнастика предупреди руска състезателка за поведение на...
Кола без шофьор "паркира" в подлеза на Орлов мост (СНИМКИ и ВИДЕО)
5
Кола без шофьор "паркира" в подлеза на Орлов мост (СНИМКИ...
Проф. Ива Христова: Морбилите се разпространяват много бързо в среда, в която хората нямат имунитет
6
Проф. Ива Христова: Морбилите се разпространяват много бързо в...

Най-четени

Турция планира да наложи пълна забрана за продажба на тютюневи изделия от 2040 г.
1
Турция планира да наложи пълна забрана за продажба на тютюневи...
АПИ за тапата на "Хемус": Камионът във "Витиня" не е аварирал, шофьорът е спрял умишлено
2
АПИ за тапата на "Хемус": Камионът във "Витиня"...
Почина композиторът Кирил Икономов
3
Почина композиторът Кирил Икономов
Ключов вот в Унгария: Рекордна избирателна активност на парламентарните избори
4
Ключов вот в Унгария: Рекордна избирателна активност на...
ЦСКА разочарова Левски в сетния миг след драматично Вечно дерби
5
ЦСКА разочарова Левски в сетния миг след драматично Вечно дерби
Между медицината и вярата – историята на д-р Ивайло Парев от Разлог
6
Между медицината и вярата – историята на д-р Ивайло Парев от...

Още от: Бизнес

Повече туристи в курортите край Варна – кой предпочете морето за Великден?
Повече туристи в курортите край Варна – кой предпочете морето за Великден?
Цените на горивата: Икономисти препоръчват ограничаване на потреблението Цените на горивата: Икономисти препоръчват ограничаване на потреблението
5664
Чете се за: 03:30 мин.
Андрей Гюров: Избираме да инвестираме в идеи, в иновации, в хората, които създават бъдещето Андрей Гюров: Избираме да инвестираме в идеи, в иновации, в хората, които създават бъдещето
Чете се за: 01:32 мин.
Туризмът между празника и кризата: какво очаква България през летния сезон – говори министър Ирена Георгиева Туризмът между празника и кризата: какво очаква България през летния сезон – говори министър Ирена Георгиева
Чете се за: 06:00 мин.
Стачка на кабинния персонал на германската авиокомпания "Луфтханза" Стачка на кабинния персонал на германската авиокомпания "Луфтханза"
Чете се за: 00:45 мин.
Проверки преди Великден: Качеството и цените на агнешкото месо за празника Проверки преди Великден: Качеството и цените на агнешкото месо за празника
Чете се за: 02:05 мин.

Водещи новини

Тръмп обяви 10-дневно примирие между Израел и Ливан
Тръмп обяви 10-дневно примирие между Израел и Ливан
Чете се за: 02:55 мин.
По света
Правителството обяви война на търговията със здраве Правителството обяви война на търговията със здраве
Чете се за: 02:40 мин.
У нас
Машините за вота: Напрежение в склада при инсталирането на софтуера на устройствата Машините за вота: Напрежение в склада при инсталирането на софтуера на устройствата
Чете се за: 03:10 мин.
У нас
Специално: С тактилен шаблон незрящи гласуват без чужда помощ с хартиена бюлетина Специално: С тактилен шаблон незрящи гласуват без чужда помощ с хартиена бюлетина
Чете се за: 02:32 мин.
У нас
Кола без шофьор "паркира" в подлеза на Орлов мост (СНИМКИ...
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Войната в Украйна: Русия извърши най-масираната атака от началото...
Чете се за: 04:25 мин.
По света
Служебният кабинет прие ключови законопроекти по Плана за...
Чете се за: 02:20 мин.
У нас
БНТ почита паметта на композитора Кирил Икономов
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ