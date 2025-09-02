БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Желязков: Не се разследва ситуацията със самолета на Фон...
Чете се за: 03:57 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Транспортират пострадалите от катастрофата край Смоляновци с медицински хеликоптери в София

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Светлин Балкански
A+ A-
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
Запази
Слушай новината

Медицински хеликоптери ще транспортират до София пострадалите при катастрофата на главен път Е-79 край Монтана.

Тежкият пътен инцидент стана близо до село Смоляновци в неделя вечерта.

След като вчера екип специалисти в МБАЛ - Монтана прецени, че състоянието на двете пострадали момчета не позволява те да бъдат транспортирани до София, днес от лечебното заведение са съобщили за подобряване на общото им състояние и готовност за започване на мисията.

От Министерство на транспорта и съобщенията потвърдиха за БНТ, че хеликоптерът от базата в София вече е в Монтана, за да транспортира едното момче, а вторият хеликоптер – базиран в Сливен, предстои да поеме другия пациент.

С активирането на двата хеликоптера едновременно значително се спестява време и се ускорява мисията по транспортиране, допълват от министерството.

#пострадали в катасрофа #катастрофа край Монтана

Последвайте ни

ТОП 24

Пожар изпепели 7 къщи в Белослав (СНИМКИ)
1
Пожар изпепели 7 къщи в Белослав (СНИМКИ)
Кампанията "Спортно лято с БНТ 3" продължава с още интригуващи събития
2
Кампанията "Спортно лято с БНТ 3" продължава с още...
Трамвай дерайлира и удари няколко автомобила в района на Румънското посолство
3
Трамвай дерайлира и удари няколко автомобила в района на Румънското...
Пробив в сигурността: Урсула фон дер Лайен – мишена на предполагаема руска хибридна атака у нас?
4
Пробив в сигурността: Урсула фон дер Лайен – мишена на...
Репортерът на "По света и у нас" Тереза Кънчева-Василева и малката Божана се прибраха у дома
5
Репортерът на "По света и у нас" Тереза Кънчева-Василева...
Позиция на "Величие" заради инцидента със самолета на Урсула фон дер Лайен в Пловдив
6
Позиция на "Величие" заради инцидента със самолета на...

Най-четени

3700 грама щастие: Добре дошла, Божана!
1
3700 грама щастие: Добре дошла, Божана!
Шофьорът, обвинен за тежката катастрофа с АТВ в столичния квартал "Христо Ботев", остава в ареста
2
Шофьорът, обвинен за тежката катастрофа с АТВ в столичния квартал...
Братът на 35-годишната Христина: Очаквахме да се докаже употребата на наркотици от шофьора на АТВ
3
Братът на 35-годишната Христина: Очаквахме да се докаже употребата...
Бързи и нагли - а вече и с отнети книжки: СДВР се задейства срещу влогърите от среднощните гонки
4
Бързи и нагли - а вече и с отнети книжки: СДВР се задейства срещу...
Инцидент със самолета на Урсула фон дер Лайен на летище Пловдив
5
Инцидент със самолета на Урсула фон дер Лайен на летище Пловдив
Протест пред ВМЗ - Сопот съпровожда визитата на Урсула фон дер Лайен
6
Протест пред ВМЗ - Сопот съпровожда визитата на Урсула фон дер Лайен

Още от: Регионални

Ученик от Пловдив с бронзов медал от олимпиада по изкуствен интелект в Пекин
Ученик от Пловдив с бронзов медал от олимпиада по изкуствен интелект в Пекин
Мъж стреля в блок в София пред съседи Мъж стреля в блок в София пред съседи
Чете се за: 01:05 мин.
Преглеждат камерите в района, за да се установи причината за дерайлиралия трамвай Преглеждат камерите в района, за да се установи причината за дерайлиралия трамвай
Чете се за: 04:12 мин.
Васил Терзиев е назначил проверка по случая с дерайлиралия трамвай в София Васил Терзиев е назначил проверка по случая с дерайлиралия трамвай в София
Чете се за: 01:32 мин.
Каква е причината за пропадането на пътното платно на бул. "Панчо Владигеров"? Каква е причината за пропадането на пътното платно на бул. "Панчо Владигеров"?
Чете се за: 02:05 мин.
От днес в Плевенско влиза в сила частично бедствено положение заради безводието От днес в Плевенско влиза в сила частично бедствено положение заради безводието
Чете се за: 00:52 мин.

Водещи новини

Желязков: Не се разследва ситуацията със самолета на Фон дер Лайен, това не е нито хибридна, нито кибератака
Желязков: Не се разследва ситуацията със самолета на Фон дер Лайен,...
Чете се за: 03:57 мин.
У нас
Преглеждат камерите в района, за да се установи причината за дерайлиралия трамвай Преглеждат камерите в района, за да се установи причината за дерайлиралия трамвай
Чете се за: 04:12 мин.
У нас
Как дилърът Поро разпространява дрога в Ботевград (ВИДЕО) Как дилърът Поро разпространява дрога в Ботевград (ВИДЕО)
Чете се за: 00:32 мин.
У нас
Китай обяви визия за промени в световния ред Китай обяви визия за промени в световния ред
Чете се за: 03:22 мин.
По света
Бащата на Адриан: Пастрокът в нито един момент не изрази съжаление
Чете се за: 02:27 мин.
У нас
МОН предлага учебният ден да започва по-късно
Чете се за: 02:42 мин.
У нас
Правителството предлага увеличение със 126 лв. на линията на...
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
От днес в Плевенско влиза в сила частично бедствено положение...
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ