Транспортират пострадалите от катастрофата край Смоляновци с медицински хеликоптери в София

Медицински хеликоптери ще транспортират до София пострадалите при катастрофата на главен път Е-79 край Монтана.

Тежкият пътен инцидент стана близо до село Смоляновци в неделя вечерта.

След като вчера екип специалисти в МБАЛ - Монтана прецени, че състоянието на двете пострадали момчета не позволява те да бъдат транспортирани до София, днес от лечебното заведение са съобщили за подобряване на общото им състояние и готовност за започване на мисията.

От Министерство на транспорта и съобщенията потвърдиха за БНТ, че хеликоптерът от базата в София вече е в Монтана, за да транспортира едното момче, а вторият хеликоптер – базиран в Сливен, предстои да поеме другия пациент.

С активирането на двата хеликоптера едновременно значително се спестява време и се ускорява мисията по транспортиране, допълват от министерството.