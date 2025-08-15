Трета загуба за баскетболните национали до 16 г. на европейското в Северна Македония

Националният отбор на България за момчета до 16 г. претърпя трета загуба на европейското първенство, Дивизия Б, в Северна Македония. В Скопие селекцията на Милен Дудев отстъпи на Исландия със 72:89 в първия си мач от тези за разпределение на местата от 9-то до 16-то на турнира.

Калоян Марчев отбеляза 18 точки за България. Калоян Колев се отчете с 14 и 9 борби. Кристиян Занов овладя 14 борби.

Бенони Андрасон бе над всички за Исландия с 29 точки, 10 борби и 5 асистенции.

Националите до 16 г. поведоха със 7 точки в началото, но Исландия все пак намери начин и обърна до 19:18 в края на първата част. През втория период Калоян Колев и Георги Димов бяха точни за 22:22, но съперникът взе предимство от 8 точки за 32:24. Калоян Колев, Лазар Петров и Калоян Марчев доближиха отбора ни на 2 точки от съперника след 34:36. Все пак островитяните запазиха лидерството си и фиксираха 43:36 в своя полза.

След паузата преднината на Исландия стана 11 точки, но Иво Валентинов и Калоян Марчев намериха верните решения в нападение за 46:51. Противникът не се забави и си върна двуцифрения аванс за 66:55. В последните 10 минути исландците не изпуснаха инициативата и спечелиха с 89:72.

“Лъвчетата” имат в актива си и 2 победи. Утре (15 август) от 17.00 ч. българско време националите до 16 г. ще играят срещу Северна Македония в мач за разпределение на местата от 13-то до 16-то на турнира.