Три автомобила са били умишлено запалени тази нощ в Монтана, съобщиха от полицията в Монтана.

Около 01:19 часа на спешен номер 112 е получен сигнал за запален автомобил в Монтана. При огледа на местопроизшествието е установено, че около 00:15 часа в междублоково паркинг място са запалени три леки автомобила.

Трите коли са собственост на 41-годишен мъж от Монтана. Установено е, че се касае за умишлен палеж. Автомобилите са загасени от екипи на пожарната. Щетите са в процес на изясняване. Образувано е досъдебно производство, посочват от полицията.

По-рано днес министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов излезе с позиция в профила си във Фейсбук, че застава зад всеки съвестен служител и обяви, че семейни автомобили на инспектор от Главната инспекция по труда в Монтана са били запалени тази нощ.

Директорът на Областната инспекция по труда в Монтана Димитър Петров каза, че е запознат със случая, но няма повече информация. Той допълни, че Министерството на труда и социалната политика и Изпълнителната агенция "Главна инспекция по труда" са съпричастни и ще се съдействат при разследването, за да се установи каква е истината.