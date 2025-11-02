БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Майката на един от загиналите в Нови Сад започна гладна...
Чете се за: 02:32 мин.
Мистериозен случай в Пирин: Изчезнал мъж преди повече от...
Чете се за: 03:42 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Три автомобила са били умишлено запалени тази нощ в Монтана

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
A+ A-
Чете се за: 01:27 мин.
У нас
Запази

Колите са собственост на инспектор от Главната инспекция по труда в Монтана, съобщи министър Борислав Гуцанов

три автомобила били умишлено запалени нощ монтана
Снимка: БТА/Архив
Слушай новината

Три автомобила са били умишлено запалени тази нощ в Монтана, съобщиха от полицията в Монтана.

Около 01:19 часа на спешен номер 112 е получен сигнал за запален автомобил в Монтана. При огледа на местопроизшествието е установено, че около 00:15 часа в междублоково паркинг място са запалени три леки автомобила.

Трите коли са собственост на 41-годишен мъж от Монтана. Установено е, че се касае за умишлен палеж. Автомобилите са загасени от екипи на пожарната. Щетите са в процес на изясняване. Образувано е досъдебно производство, посочват от полицията.

По-рано днес министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов излезе с позиция в профила си във Фейсбук, че застава зад всеки съвестен служител и обяви, че семейни автомобили на инспектор от Главната инспекция по труда в Монтана са били запалени тази нощ.

Директорът на Областната инспекция по труда в Монтана Димитър Петров каза, че е запознат със случая, но няма повече информация. Той допълни, че Министерството на труда и социалната политика и Изпълнителната агенция "Главна инспекция по труда" са съпричастни и ще се съдействат при разследването, за да се установи каква е истината.

# Монтана #запалени коли #МВР Монтана #Борислав Гуцанов

Последвайте ни

ТОП 24

Мистериозен случай в Пирин: Изчезнал мъж преди повече от 10 г. беше открит жив в планината
1
Мистериозен случай в Пирин: Изчезнал мъж преди повече от 10 г. беше...
МОН предлага повтаряне на първи клас при недостатъчни познания по български
2
МОН предлага повтаряне на първи клас при недостатъчни познания по...
Тъмната страна на изкуствения интелект: Можем ли да изгубим контрол?
3
Тъмната страна на изкуствения интелект: Можем ли да изгубим контрол?
Моторист загина при катастрофа в Пловдив
4
Моторист загина при катастрофа в Пловдив
Нападение с нож във влак във Великобритания, 10 души са в болница
5
Нападение с нож във влак във Великобритания, 10 души са в болница
Внукът на Симеон Сакскобургготски с първа поява като гвардеец
6
Внукът на Симеон Сакскобургготски с първа поява като гвардеец

Най-четени

Змия беглец отиде на "гости" на съсед в столичния квартал "Враждебна"
1
Змия беглец отиде на "гости" на съсед в столичния квартал...
Напусна ни Иван Тенев
2
Напусна ни Иван Тенев
Кметът на Елин Пелин за забраната за празнуване на Хелоуин: Нашата цел е да стимулираме българското
3
Кметът на Елин Пелин за забраната за празнуване на Хелоуин: Нашата...
200 000 подписа за референдум за излизане от еврозоната бяха внесени в парламента
4
200 000 подписа за референдум за излизане от еврозоната бяха...
Мистериозен случай в Пирин: Изчезнал мъж преди повече от 10 г. беше открит жив в планината
5
Мистериозен случай в Пирин: Изчезнал мъж преди повече от 10 г. беше...
Болница получи административно наказание заради случая с младежа, който се хвърляше под движещи се коли и след това се самоуби
6
Болница получи административно наказание заради случая с младежа,...

Още от: Регионални

Камион изгоря и затрудни движението на Прохода на Републиката (СНИМКИ)
Камион изгоря и затрудни движението на Прохода на Републиката (СНИМКИ)
Срещу войната по пътищата: Национален протест пред съдебните палати в страната Срещу войната по пътищата: Национален протест пред съдебните палати в страната
Чете се за: 00:57 мин.
Акция за почистване на язовира в русенското село Николово Акция за почистване на язовира в русенското село Николово
Чете се за: 00:57 мин.
Мистериозен случай в Пирин: Изчезнал мъж преди повече от 10 г. беше открит жив в планината Мистериозен случай в Пирин: Изчезнал мъж преди повече от 10 г. беше открит жив в планината
13687
Чете се за: 03:42 мин.
Нов сигнал за пукнатини в сграда близо до изкоп на метрото в София Нов сигнал за пукнатини в сграда близо до изкоп на метрото в София
Чете се за: 02:47 мин.
"Ангели на пътя" с гражданска демонстрация срещу инцидентите на пътя "Ангели на пътя" с гражданска демонстрация срещу инцидентите на пътя
Чете се за: 01:32 мин.

Водещи новини

Три автомобила са били умишлено запалени тази нощ в Монтана
Три автомобила са били умишлено запалени тази нощ в Монтана
Чете се за: 01:27 мин.
У нас
Камион изгоря и затрудни движението на Прохода на Републиката (СНИМКИ) Камион изгоря и затрудни движението на Прохода на Републиката (СНИМКИ)
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Последно сбогом с Иван Тенев (СНИМКИ) Последно сбогом с Иван Тенев (СНИМКИ)
Чете се за: 02:42 мин.
У нас
Майката на един от загиналите в Нови Сад започна гладна стачка пред парламента (СНИМКИ и ВИДЕО) Майката на един от загиналите в Нови Сад започна гладна стачка пред парламента (СНИМКИ и ВИДЕО)
Чете се за: 02:32 мин.
По света
Срещу войната по пътищата: Национален протест пред съдебните палати...
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Храните поскъпват на едро и през тази седмица
Чете се за: 03:02 мин.
У нас
Нападение с нож във влак във Великобритания, 10 души са в болница
Чете се за: 02:55 мин.
По света
Мистериозен случай в Пирин: Изчезнал мъж преди повече от 10 г. беше...
Чете се за: 03:42 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ