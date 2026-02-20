Три българки са сред най-добрите 32 на европейското първенство по сабя кадетки

Три българки се класираха сред най-добрите 32 на европейското първенство на сабя кадетки в Тбилиси (Грузия). Дора Христова завърши на 23 позиция, Ралица Гаджева е 29-а, а Теодора Янкова е 30-а. Четвъртата българска фехтовачка Габриела Георгиева е 40-а. В състезанието участваха 62 сабльорки от 18 държави.

Дора Христова излезе от групите с 4 победи и 2 загуби. Във втория кръг на елиминациите възпитаничката на фехтовален клуб Младост отстъпи пред Виктория Войтова от Германия с 12:15.

Ралица Гаджева записа в групите 3 победи и 3 загуби. В елиминациите възпитаничката на фехтовален клуб Младост отстрани в първи кръг Кристина Мартинес Лопес от Испания с 15:12, а след това отстъпи пред Витория Мочи от Италия със 7:15.

Теодора Янкова излезе от групите с 3 победи и 3 загуби. В елиминациите възпитаничката на фехтовален клуб Пловдив БГ победи в първия кръг Аян Агасиева от Азербайджан с 15:10, след което отстъпи пред Линда Дечи от Унгария със 7:15.

Габриела Георгиева (Маркели) излезе от групите с 2 победи и 4 загуби. В елиминациите тя отстъпи в първия кръг пред Малия Величко от Украйна с 3:15.

В турнира на шпага кадети участваха 123 състезатели от 37 държави. За България на пътеките излязоха Даниел Куртаков, Максим Михайлов, Габриел Петров и Християн Василев. Най-добро класиране записа Габриел Петров, който завърши на 58 място с 3 победи и 3 загуби в групите, победа над Едгарс Савикис от Латвия с 15:12 и загуба от Хироаки Тото от Франция с 13:15 в елиминациите. Куртаков е 85-и, Михайлов е 96-и, а Василев е 105-и.

На рапира кадетки единствената българска представителка Ваяна Делчева се класира на 59 място. Тя излезе от групите с 2 победи и 4 загуби, а в елиминациите отстъпи в първия кръг пред Алара Атмака от Турция с 0:15.

Утре турнирът продължава с боевете на шпага кадетки, рапира кадети и сабя кадети.