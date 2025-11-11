БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Росен Желязков: До края на годината очакваме третото...
Чете се за: 01:22 мин.
Президентът Румен Радев с критики към властта за особения...
Чете се за: 01:45 мин.

Три български победи на старта на Мастърс турнира до 12 г. в „Рафа Надал Академи"

Чете се за: 01:32 мин.
Спорт
Право на участие в турнира получават тенисисти, които имат спечелена титла през годината от турнири от първа категория на Тенис Европа.

Три български победи на старта на Мастърс турнира до 12 г. в „Рафа Надал Академи"
Златан Йорданов и Теодор Николовски постигнаха победи на сингъл при момчетата, а Карла Бързакова спечели мача си на двойки при момичетата на Мастърс турнира до 12 г. в „Рафа Надал Академи" в Майорка, Испания.

За първи път в историята трима български тенисисти участват в Мастърс турнира на най-добрите състезатели до 12 годишна възраст.

Право на участие в турнира получават тенисисти, които имат спечелена титла през годината от турнири от първа категория на Тенис Европа.

Състезателите са разпределени в групи в надпреварата на сингъл, а победителите в тях ще се класират за четвъртфиналите.

На сингъл при момчетата Златан Йорданов победи със 7:5, 6:1 Яков Огризек (Хърватия), а Теодор Николовски се наложи със 7:5, 6:4 над Ян Челишчак (Хърватия).

На сингъл при момичетата Карла Бързакова загуби първата си среща с 4:6, 6:7 от Пила Юхтен (Финландия).

Карла Бързакова обаче е четвъртфиналистка на двойки при момичетата. Българката и Тина Янсоне (Латвия) се наложиха с 6:3, 7:5 над германките Зоуи Блеферт и Паула Кноблох.

Златан Йорданов и Теодор Николовски ще започнат утре участието си на двойки с мач срещу Ставрос Ладерос (Белгия) и Никола Лакетич (Сърбия).а

