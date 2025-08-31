Три от три за Реал Мадрид в Ла Лига

Реал Мадрид победи с 2:1 у дома Майорка в мач от 3-тия кръг на испанската Ла Лига.
Ведат Муричи откри за гостите в 18-ата минута, но Реал направи пълен обрат в рамките на минута още почивката с голове на Арда Гюлер (37') и Винисиус Жуниор (38')
Грандът от Мадрид доминираше и можеше да спечели и по-убедително, но три гола за тима - два на Мбапе и един на Гюлер, бяха отменени след намесата на ВАР.
Реал записа трета поредна победа и е еднолично начело в таблицата с актив от 9 точки преди изиграването на останалите срещи от кръга.
Програма за неделя:
Селта - Виляреал
Бетис - Атлетик Билбао
Еспаньол - Осасуна
Райо Валекано - Барселона