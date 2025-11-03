Три победи и една загуба за Спартак Плевен в Европейската младежка баскетболна лига за юноши до 17-годишна възраст

Спартак Плевен записа силен дебют в Европейската младежка баскетболна лига (EYBL) за юноши до 17-годишна възраст. „Синьо-белите“ постигнаха три победи и една загуба в първия етап, който се проведе в Истанбул.

На турска земя момчетата на Антонио Станков стартираха с категоричен успех над германския Гьотинген след 71:28 в първия си мач от група I. Последва и победа и срещу местния Памукспор със 72:58. Първото поражение за спартаклии дойде срещу Острава, като чехите спечелиха без проблеми със 70:38. Тимът от Плевен обаче приключи позитивно участието си в южната ни съседка, след като сразиха Academy Istanbul 2 с 63:48.

Христо Вичев бе избран за MVP на отбора, а Борис Томов намери място в ALL STAR 5 (б.а - Идеална петица).

За Спартак предстои участие във втория етап на европейска сцена. Той ще се проведе между 29 януари и 1 февруари в Острава.

На чешка територия тогава ще играе и друг български представител - БУБА Баскетбол.