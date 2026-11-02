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Три проблема разклащат Наполи на Алегри

Станко Димов от Станко Димов
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Спорт
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Напрежението върху старши треньора се покачва.

Масимилиано Алегри
Снимка: БГНЕС
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Напрежението върху старши треньора на Наполи Масимилиано Алегри започва да се покачва след загубата при завръщането му в Торино за гостуването на Ювентус в неделя вечер. Поражението остави „партенопеите“ със само 14 точки след първите 10 кръга от сезон 2026/27 в Серия А.

Наполи отстъпи с 0:2 на Ювентус на „Алианц Стейдиъм“, след като Керим Алайбегович и Жереми Бога се разписаха с добре изпълнени удари. Така неаполитанците имат четири победи, две равенства и четири загуби в първите си 10 шампионатни срещи, което им отрежда осмото място в класирането към момента.

„Партенопеите“ загубиха и два от първите си три мача в Шампионската лига през този сезон. Така балансът на Алегри в първите му 13 официални двубоя начело на Наполи е пет победи срещу шест поражения.

В играта на отбора вече се открояват три основни проблема, като най-същественият е липсата на резултати. Макар Наполи да показа отделни обнадеждаващи моменти – сред тях победа с 3:0 над Фрозиноне и успех с 4:3 срещу Бодьо/Глимт в Шампионската лига – тимът все още не е спечелил нито един от големите си тестове през сезона. Неаполитанците загубиха от Комо, Интер, Арсенал и Ювентус, а освен това завършиха наравно у дома срещу Рома.

Има притеснения и около представянето на отбора, както и липсата на ясно изразен игрови облик под ръководството на Алегри. Донякъде изненадващо, Наполи на моменти демонстрира качества в атака, но не успява да намери необходимата стабилност в защита – точно обратното на това, с което старши треньорът е най-известен.

Третият проблем е свързан със състава. Наполи беше изключително пасивен на летния трансферен пазар, а според изданието „Тутомеркатоуеб“ настоящият тим изглежда по-скоро като отбор, чийто цикъл е към края си, отколкото като състав в началото на нов проект под ръководството на сравнително наскоро назначен треньор.

Ако има нещо, за което Алегри може да се хване в този труден момент, то е прецедент от собствената му кариера. През сезон 2015/16 той започна кампанията в Серия А дори по-слабо, отколкото сега – тогава Ювентус имаше едва 12 точки след първите 10 кръга и заемаше 12-ото място. Въпреки това в края на сезона торинци спечелиха Скудетото.

Все пак настоящият състав на Наполи трудно може да бъде сравняван с онзи на Ювентус от сезон 2015/16, който се намираше в разгара на серията си от девет поредни шампионски титли в Италия.

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#Серия А 2026/2027 #ФК Наполи #Масимилиано Алегри

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