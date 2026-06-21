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Трима българи достигнаха финала на квалификациите на Чалънджър турнира в Пловдив

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Динко Динев, Александър Толев и Димитър Кисимов остават на победа от място в основната схема на надпреварата

Трима българи достигнаха финала на квалификациите на Чалънджър турнира в Пловдив
Снимка: БТА

Българските тенисисти Динко Динев, Александър Толев и Димитър Кисимов се класираха за финалния кръг на квалификациите на турнира от сериите „Чалънджър 50“ в Пловдив с награден фонд от 56 700 евро.

Откриването на надпреварата беше съпътствано от специална програма с участието на ансамбъл „Тракия“, а след това националите за Купа „Дейвис“ Илиян Радулов, Александър Василев и Янаки Милев зарадваха най-малките любители на тениса с демонстративна игра на кортовете на ТК „Локомотив“.

Динко Динев започна успешно участието си, след като победи сънародника си Виктор Марков с 6:4, 6:3 за близо час и половина игра. В спор за място в основната схема българинът ще се изправи срещу японеца Наоки Таджима, който елиминира Алекс Ганчев с 6:3, 6:1.

Александър Толев също продължи напред след успех над индиеца Прайвал Дев със 7:6(5), 4:1 и отказване на съперника му. Следващото препятствие пред българина е поставеният под номер 1 в квалификациите Томаш Беркиета от Полша.

Най-драматичен беше двубоят на Димитър Кисимов срещу корееца Кампана Ли. Българинът изоставаше със сет и бе на крачка от отпадане, но осъществи обрат за крайното 3:6, 7:6(5), 6:1. В решаващия мач за влизане в основната схема той ще срещне австралиеца Томас Джон Фанкът.

Още в първия кръг на квалификациите отпаднаха Максимилиан Борисов и Анас Маздрашки. Борисов отстъпи пред испанеца Иманол Лопес Морийо с 1:6, 4:6, а Маздрашки загуби от представителя на Узбекистан Никита Белозерцев с 2:6, 2:6.

В основната схема по право на ранкинга вече са Пьотр Нестеров и Димитър Кузманов. С „уайлд кард“ от Българската федерация по тенис ще участват още Илиян Радулов, Александър Василев и Янаки Милев.

#Чалънджър в Пловдив #Александър Толев #Димитър Кисимов # Динко Динев

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