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Трима души са леко пострадали при вчерашното земетресение в Перу с магнитуд 6,7

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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Чете се за: 01:42 мин.
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земетресение магнитуд разтърси южна япония
Снимка: илюстративна
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Трима души са леко пострадали при вчерашното земетресение с магнитуд 6,7 в южната част на Перу. Трусът бе регистриран в 13:00 ч. местно време (21:00 ч. българско), а епицентърът му, според Геоложката служба на САЩ, е бил на дълбочина 99 километра. Епицентърът е локализиран в провинция Паринакочас, в департамента Аякучо, на около 800 километра южно от столицата Лима.

Министърът на отбраната Рафаел Белаунде съобщи пред Конгреса, че по предварителни данни трима души са получили леки травми. Той добави, че са установени щети в 22 жилищни сгради, шест училища и 12 медицински центъра, а службите за управление на бедствията все още оценяват последиците.

Според кадри, разпространени от местни медии, от хълмовете около град Коракора в департамент Аякучо са се откъснали скали. Градът е с около 10 000 души население и се намира най-близо до епицентъра.

Земетресението е било усетено с умерена до силна интензивност в няколко департамента, съобщи в социалната платформа Екс Националният институт за гражданска защита. Според местните медии трусовете са били усетени по-специално в южните департаменти Куско, Арекипа, Ика и Апуримак.

Земетресението е било леко усетено и в столицата Лима. Перу се намира в така наречения „Тихоокеански огнен пръстен“, където се регистрира сеизмична активност от около 85 процента, припомня Ройтерс.

#силно земетресение #земетресение в Перу

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