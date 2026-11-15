Трима души загинаха, а един беше ранен, при катастрофа по пътя Добрич - Балчик

Трима души са загинали, а един е бил ранен, при пътнотранспортно произшествие на пътя Добрич - Балчик, в участъка между селата Попгригорово и Безводица, показаха данни от интерактивната карта на МВР. Инцидентът е станал около 22.00 часа снощи. По първоначална информация лек автомобил се е ударил в крайпътно дърво, вследствие на което се е разцепил на две.

На мястото на произшествието са изпратени екипи на полицията, противопожарната служба и Центъра за спешна медицинска помощ. Заради катастрофата движението в района е ограничено. В участъка има и намалена видимост поради гъста мъгла.

Водачите трябва да се движат с повишено внимание, посочват от МВР.