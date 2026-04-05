Триумф за Деян Михайлов на международния турнир по фигурно пързаляне в Кранево

Деян Михайлов триумфира при юношите на международния турнир по фигурно пързаляне в Кранево, като поведе силното българско представяне, донесло общо четири отличия за страната.

Националът оглави класирането с актив от 187.70 точки, след като показа най-добри резултати както в кратката, така и във волната програма. Второто място също остана за България – Йоанис Апостолу завърши със 150.52 точки, а трети се нареди Мохамед Амара със 147.59.

При девойките конкуренцията беше сериозна с участието на 19 състезателки. Най-предно от българките се класира Лия Любенова, която зае четвъртото място със 139.75 точки, следвана от Цветелина Панова на седма позиция със 110.57. Победителка стана Елина Гойдина с резултат от 186.97 точки.

В надпреварата при жените, където България нямаше представител, първото място зае Дженавийв Съмървил със 131.58 точки.

При мъжете Филип Каймакчиев донесе сребърен медал за България със сбор от 153.62 точки. Трети завърши Лари Луполоувър със 147.26, а шампион стана Еукен Алберди.