БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Почина големият композитор Михаил Белчев
Чете се за: 01:45 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Триумф за Деян Михайлов на международния турнир по фигурно пързаляне в Кранево

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:32 мин.
Спорт
Запази

България спечели общо четири медала.

деян михайлов поведе кратката програма турнира кранево
Снимка: Facebook.com/FigureSkatingSofia
Слушай новината

Деян Михайлов триумфира при юношите на международния турнир по фигурно пързаляне в Кранево, като поведе силното българско представяне, донесло общо четири отличия за страната.

Националът оглави класирането с актив от 187.70 точки, след като показа най-добри резултати както в кратката, така и във волната програма. Второто място също остана за България – Йоанис Апостолу завърши със 150.52 точки, а трети се нареди Мохамед Амара със 147.59.

При девойките конкуренцията беше сериозна с участието на 19 състезателки. Най-предно от българките се класира Лия Любенова, която зае четвъртото място със 139.75 точки, следвана от Цветелина Панова на седма позиция със 110.57. Победителка стана Елина Гойдина с резултат от 186.97 точки.

В надпреварата при жените, където България нямаше представител, първото място зае Дженавийв Съмървил със 131.58 точки.

При мъжете Филип Каймакчиев донесе сребърен медал за България със сбор от 153.62 точки. Трети завърши Лари Луполоувър със 147.26, а шампион стана Еукен Алберди.

#турнир по фигурно пързаляне в Кранево #Деян Михайлов

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Още от: Още

Чете се за: 01:10 мин.
Чете се за: 01:20 мин.
Чете се за: 01:45 мин.
Чете се за: 01:15 мин.

Чете се за: 01:45 мин.
Чете се за: 10:25 мин.
Чете се за: 05:42 мин.
Чете се за: 02:02 мин.
Чете се за: 01:25 мин.
Чете се за: 02:02 мин.
Чете се за: 00:42 мин.
Чете се за: 02:02 мин.
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ