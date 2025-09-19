БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Триумф за Иван Велев на европейското първенство по кикбокс

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:47 мин.
Спорт
Запази

Това е поредно отличие за младия боец от Панагюрище на престижно състезания през този сезон.

българските състезатели завоюваха златни медала предпоследния ден световната купа кикбокс будапеща
Слушай новината

Българинът Иван Велев спечели титлата по кикбокс в стил киклайт на европейското първенство за юноши в Лидо ди Йезоло (Италия).

Това е поредно отличие за младия боец от Панагюрище на престижно състезания през този сезон, след като през май на шампионата на Стария континент в Талин по таекуондо ITF той взе пълен комплект медали.

В естонската столица Велев се окичи с бронз в категория до 60 килограма при юношите младша възраст на спаринг индивидуално, а с тима на България взе златото на спаринг отборно и среброто в отборната надпревара по специална техника.

#европейско първенство за юноши по кикбокс #Иван Велев

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Гледайте световното първенство по лека атлетика в Токио по БНТ 3
1
Гледайте световното първенство по лека атлетика в Токио по БНТ 3
Камера за скорост на тераса?
2
Камера за скорост на тераса?
Гледайте финалите на световното първенство по борба в Загреб по БНТ 3
3
Гледайте финалите на световното първенство по борба в Загреб по БНТ 3
Мариан Маринов: Спирачните колела на АТВ-то упражняват необходимото спирачно усилие
4
Мариан Маринов: Спирачните колела на АТВ-то упражняват необходимото...
Пробиха тунел между Италия и Австрия под Алпите
5
Пробиха тунел между Италия и Австрия под Алпите
Автобус събори пътен знак върху бебешка количка във Велико Търново
6
Автобус събори пътен знак върху бебешка количка във Велико Търново

Най-четени

С 218 км/ч в града: Шофьор загина при тежка катастрофа в София (СНИМКИ)
1
С 218 км/ч в града: Шофьор загина при тежка катастрофа в София...
Учебен или неучебен ще бъде 17 септември за учениците - ще решава всяко училище
2
Учебен или неучебен ще бъде 17 септември за учениците - ще решава...
Почина отец Иван от Нови хан
3
Почина отец Иван от Нови хан
Разкриха императорската резиденция на Константин Велики в Улпия Ескус
4
Разкриха императорската резиденция на Константин Велики в Улпия Ескус
Шофьорът на автомобила, врязал се в камион на сметопочистваща фирма в София, няма тежки наранявания
5
Шофьорът на автомобила, врязал се в камион на сметопочистваща фирма...
Задържаха син на висш прокурор с 50 кг марихуана
6
Задържаха син на висш прокурор с 50 кг марихуана

Още от: Бойни спортове

Два медала за България от престижен турнир по таекуондо
Два медала за България от престижен турнир по таекуондо
Митко Джорджев завоюва бронз на турнир по таекуондо в Хамбург Митко Джорджев завоюва бронз на турнир по таекуондо в Хамбург
Чете се за: 00:42 мин.
Галин Димов бе избран за член на борда на директорите на европейския кикбокс Галин Димов бе избран за член на борда на директорите на европейския кикбокс
Чете се за: 02:00 мин.
Ивет Горанова завоюва два златни медала на турнир по карате в Будапеща Ивет Горанова завоюва два златни медала на турнир по карате в Будапеща
Чете се за: 00:45 мин.
Самед Агдеве спечели Гран при турнира SENSHI 28 Самед Агдеве спечели Гран при турнира SENSHI 28
Чете се за: 01:22 мин.
Легендарният боец Алберт Краус за гала вечерта SENSHI: Това ще бъде един от най-големите и невероятни спектакли на веригата до момента Легендарният боец Алберт Краус за гала вечерта SENSHI: Това ще бъде един от най-големите и невероятни спектакли на веригата до момента
Чете се за: 02:42 мин.

Водещи новини

Делото за смъртта на 12-годишната Сияна продължава през октомври
Делото за смъртта на 12-годишната Сияна продължава през октомври
Чете се за: 03:20 мин.
У нас
Новият формат на НВО по математика: 6 задачи ще съдържат понятия от природните науки Новият формат на НВО по математика: 6 задачи ще съдържат понятия от природните науки
Чете се за: 02:05 мин.
Общество
Три руски изтребителя нарушиха естонското въздушно пространство Три руски изтребителя нарушиха естонското въздушно пространство
Чете се за: 00:25 мин.
По света
ЕК представи 19-ия пакет санкции срещу Русия ЕК представи 19-ия пакет санкции срещу Русия
Чете се за: 00:37 мин.
По света
Изписаха от болницата полицейския началник в Русе
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
МВФ препоръча затягане на колана в следващия бюджет
Чете се за: 01:35 мин.
У нас
"Хората се смеят и после мислят": Раздадоха...
Чете се за: 02:17 мин.
Още
Здравната каса сигнализира ГДБОП за фишинг измами
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ