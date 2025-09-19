Триумф за Иван Велев на европейското първенство по кикбокс

Българинът Иван Велев спечели титлата по кикбокс в стил киклайт на европейското първенство за юноши в Лидо ди Йезоло (Италия).

Това е поредно отличие за младия боец от Панагюрище на престижно състезания през този сезон, след като през май на шампионата на Стария континент в Талин по таекуондо ITF той взе пълен комплект медали.

В естонската столица Велев се окичи с бронз в категория до 60 килограма при юношите младша възраст на спаринг индивидуално, а с тима на България взе златото на спаринг отборно и среброто в отборната надпревара по специална техника.