Турция защити европейската си титла след драма с Италия

Турция защити европейската си титла по волейбол за жени след невероятна драма срещу олимпийския и световен шампион Италия. В големия финал на ЕвроВолей 2026 пред над 17 000 зрители в зала „Синан Ердем“ в Истанбул домакините се наложиха с 3:2 (16:25, 25:22, 12:25, 25:21, 15:10).

Италия започна по-силно и убедително спечели първия гейм с 25:16. Турция обаче реагира и във втората част успя да навакса изоставането си, като след равностойна битка стигна до 25:22 и изравни резултата.

„Скуадра адзура“ отново пое контрола в третия гейм и го спечели категорично с 25:12, но туркините не се предадоха. Домакините започнаха силно четвъртата част, удържаха натиска на италианките в края и след 25:21 вкараха финала в решителен тайбрек.

В него Турция отново имаше предимство още от началото. Домакините поведоха с 8:4 при смяната на полетата, а след това запазиха контрола и затвориха тайбрека с 15:10, с което стигнаха до крайния успех с 3:2.

Така Турция спечели европейската титла за втори пореден път след триумфа през 2023 година. Освен това тимът на Даниеле Сантарели завоюва и олимпийска квота за Игрите в Лос Анджелис през 2028 година.

Италия отново не успя да спечели европейското първенство и трябва да се задоволи със сребърните медали. По-рано през деня Сърбия завоюва бронза след победа над Полша с 3:1.