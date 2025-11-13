БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
8
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Бюджет 2026: Коалиционен - нито ляв, нито десен, нито...
Чете се за: 06:20 мин.
Богаташи са ходили на "лов за хора" в Сараево?...
Чете се за: 04:00 мин.
Обвинителният акт срещу Благомир Коцев е внесен в съда
Чете се за: 04:50 мин.
Продават дрога в цветни пликчета за бонбони и семки
Чете се за: 01:27 мин.
По-лека мярка "подписка" получиха трима от...
Чете се за: 03:47 мин.
Одобрен е проектът на Закон за държавния бюджет за 2026 г.
Чете се за: 11:10 мин.
Официално: Двойни цени и разширяване на синя и зелена...
Чете се за: 04:47 мин.
Парламентът отхвърли ветото на президента върху закона за...
Чете се за: 02:27 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Турски противопожарен самолет се разби в Хърватия, пилотът загина

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
A+ A-
Чете се за: 01:15 мин.
По света
Запази
Турски противопожарен самолет се разби в Хърватия, пилотът загина
Слушай новината

Турски пилот на самолет за гасене на пожари загина в Хърватия, съобщиха от Министерството на земеделието и горите на Турция.

До инцидента се е стигнало след като два турски самолета излетели вчера от Чанаккале към Загреб, за да участват в гасенето на пожар.

Заради лошите метеорологични условия те прекарали нощта на летището в Риека, а днес в 17:38 ч. излетели оттам към летището в хърватската столица. Заради лошите условия обаче и двата самолета взели решение да се върнат.

Докато единият се приземил, с другия е била загубена връзка към 18:25 часа.

Новината за инцидента беше потвърдена и от министъра на земеделието и горите на Турция Ибрахим Юмаклъ.

„Останките на противопожарния самолет на Главната дирекция по горите бяха открити близо до Сен, Хърватия, след като радиовръзката с него беше загубена“, написа той в профила си в социалната мрежа „Екс“.

Министър Юмаклъ поднесе съболезнования на близките и на колегите на загиналия пилот.

#разбит самолет #авиокатастрофа #Хърватия

Последвайте ни

ТОП 24

Честит юбилей на Мария Петрова
1
Честит юбилей на Мария Петрова
Официално: Двойни цени и разширяване на синя и зелена зона в София
2
Официално: Двойни цени и разширяване на синя и зелена зона в София
Лекарят, прегазил кучето Мая, се яви в районното - наложиха му гаранция от 5000 лева
3
Лекарят, прегазил кучето Мая, се яви в районното - наложиха му...
Продават дрога в цветни пликчета за бонбони и семки
4
Продават дрога в цветни пликчета за бонбони и семки
Минималната работна заплата ще бъде 620,20 евро от 1 януари 2026 г.
5
Минималната работна заплата ще бъде 620,20 евро от 1 януари 2026 г.
"За Мая и всички след нея": Протест пред ВМА срещу насилието над животни (СНИМКИ и ВИДЕО)
6
"За Мая и всички след нея": Протест пред ВМА срещу...

Най-четени

Откриха следа от изчезналата във Витоша Стефани
1
Откриха следа от изчезналата във Витоша Стефани
Масирани удари в Украйна: Руската армия е близо до това да превземе Покровск
2
Масирани удари в Украйна: Руската армия е близо до това да превземе...
Откриха изчезналата във Витоша Стефани
3
Откриха изчезналата във Витоша Стефани
След като камък уцели предно стъкло на кола - извънредно започват укрепване на пътя София - Самоков
4
След като камък уцели предно стъкло на кола - извънредно започват...
ЦСКА охлади шампионския устрем на Левски с победа във Вечното дерби
5
ЦСКА охлади шампионския устрем на Левски с победа във Вечното дерби
"Живее ми се, но МЗ ги няма" - борба за живот без помощ от държавата
6
"Живее ми се, но МЗ ги няма" - борба за живот без помощ...

Още от: Балкани

"Лукойл" е поискал отсрочка: Кое е най-малкото зло за руската компания?
"Лукойл" е поискал отсрочка: Кое е най-малкото зло за руската компания?
Оказаха спешна медицинска помощ на протестиращата майка в Белград Оказаха спешна медицинска помощ на протестиращата майка в Белград
Чете се за: 01:00 мин.
Обсъждат нова отбранителна стратегия на Румъния Обсъждат нова отбранителна стратегия на Румъния
Чете се за: 00:50 мин.
Протест в Белград: Недоволство от проект на Джаред Къшнър - зет на Доналд Тръмп Протест в Белград: Недоволство от проект на Джаред Къшнър - зет на Доналд Тръмп
Чете се за: 01:12 мин.
Гръцки фермери излязоха на протест в Атина срещу загуба на субсидии Гръцки фермери излязоха на протест в Атина срещу загуба на субсидии
Чете се за: 01:05 мин.
Румънският министър на енергетиката заяви, че страната трябва да поеме контрола над местната компания на "Лукойл" Румънският министър на енергетиката заяви, че страната трябва да поеме контрола над местната компания на "Лукойл"
Чете се за: 01:42 мин.

Водещи новини

Бюджет 2026: Коалиционен - нито ляв, нито десен, нито либерален - нито консервативен (ОБЗОР)
Бюджет 2026: Коалиционен - нито ляв, нито десен, нито либерален -...
Чете се за: 06:20 мин.
У нас
Богаташи са ходили на "лов за хора" в Сараево? Италия разследва "снайперистки сафарита" Богаташи са ходили на "лов за хора" в Сараево? Италия разследва "снайперистки сафарита"
Чете се за: 04:00 мин.
По света
"За Мая и всички след нея": Протест пред ВМА срещу насилието над животни (СНИМКИ и ВИДЕО) "За Мая и всички след нея": Протест пред ВМА срещу насилието над животни (СНИМКИ и ВИДЕО)
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
10 години по-късно: Тежкият спомен за най-кървавия атентат във Франция 10 години по-късно: Тежкият спомен за най-кървавия атентат във Франция
Чете се за: 03:12 мин.
По света
Десетки измамени по схемата “обаждане от поддръжката на...
Чете се за: 03:17 мин.
У нас
Украйна и корупцията - Зеленски наложи санкции на бизнесмен и...
Чете се за: 01:00 мин.
По света
След разкритията по скандала "Епстийн" от Белия дом...
Чете се за: 03:17 мин.
По света
Официално: Двойни цени и разширяване на синя и зелена зона в София
Чете се за: 04:47 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ