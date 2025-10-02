БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Обявиха частично бедствено положение в Бургас
Чете се за: 02:35 мин.
Системата BG-ALERT е задействана за Витоша: Подходите за...
Чете се за: 01:22 мин.
Обявено е бедствено положение в Община Царево,...
Чете се за: 03:10 мин.

Турски вратар обезвери Рома след три спасени дузпи

bnt avatar logo от Константин Джаркин
Всичко от автора
Чете се за: 03:50 мин.
Спорт
Берке Йозер се превърна в големия герой за Лил при победата с 1:0 на "Стадио Олимпико".

Рома - Лил, Берке Йозер
Снимка: БТА
Лил (Франция) записа втора победа в основната фаза на Лига Европа. Момчетата на Бруно Женезио взеха скалпа и на Рома (Италия) насред "Стадио Олимпико" след ранен гол на Хакон Харалдсон.

В герой за французите обаче се превърна турският вратар Берке Йозер. 25-годишният страж не само че запази суха мрежа - той показа желязни нерви при цели три изпълнения на дузпа в заключителните минути на второто полувреме, с което подпечата успеха за своя отбор.

Лил заема втората позиция във временното класиране на втората по сила европейска клубна надпревара с пълен актив от точки, докато Рома е на 14-о място с 3 пункта.

Двубоят започна ударно за "мастифите", които поведоха в резултата още в шестата минута. Бившият футболист на Ливърпул Константинос Цимикас загуби топката дълбоко в своята половина. Феликс Корея се възползва от грешката и потърси Хакон Харалдсон, а исландецът прониза близкия ъгъл на вратата на Миле Свилар.

"Римските вълци" дълго време не успяваха да пробият защитата на съперника, но в 35-ата минута като по чудо не изравниха резултата след четири пропуснати възможности в рамките на няколко секунди. Удари на Цимикас и Матиас Соуле бяха блокирани от бранители на Лил, след това Берке Йозер спаси нов опит на гръцкия халфбек, а Нийл Ел Айнауи беше отказан от 5 метра, заради изчистване от голлинията на Аиса Манди.

Рома притисна съперника си след подновяването на играта, но в 54-ата минута за малко да изостане с два гола. Оливие Жиру беше изведен очи в очи със Свилар, но сръбският страж не трепна срещу далеч по-опитния нападател.

Настоятелността на италианския тим се отплати в 81-ата минута, когато след преразглеждане от видеоасистент арбитрите главният съдия Ерик Ламбрехтс отсъди дузпа за игра с ръка на героя от първото полувреме Манди. Зад топката застана влезлият като резерва преди броени минути Артьом Довбик, но украинският нападател изпълни слабо 11-метровия наказателен удар и турският вратар на "мастифите" спаси. Дузпата обаче трябваше да бъде преизпълнена за нахлуване на играч на гостите в наказателното поле. Довбик отново заложи на същия ъгъл, но Йозер също не изневери на принципите си и отказа съперника за втори път. Ситуацията обаче се повтори и 11-метровия наказателен удар трябваше да бъде изпълнен за трети път. Този път Матиас Соуле пробва късмета си, но вездесъщият Берке Йозер направи ново спасяване, за да обезвери тотално играчите на Рома.

25-годишният турчин трябваше да внимава и за опасен изстрел на Стефан Ел Шарауи малко по-късно, а в заключителните минути Матиас Фернандес на няколко пъти можеше да сложи точка на спора и да вкара втори гол за Лил, но крайният резултат се запази 1:0 в полза на французите.

#УЕФА Лига Европа 2025/26 #ФК Лил #ФК Рома

