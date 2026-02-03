Учени разказват как децата в България и Италия учат да четат по-добре

В Националната библиотека Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ ще бъдат представени резултатите от международен научен проект, посветен на уменията за четене при деца в начална училищна възраст. Събитието започва в 11 часа и е организирано от Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ към Българска академия на науките.

Проектът сравнява как децата в България и Италия четат и разбират текстове и как могат да развиват тези умения по-успешно. Изследването е реализирано съвместно с Националния съвет за научни изследвания на Италия.

По време на представянето учените ще покажат добри примери от двете страни и ще обяснят защо четенето с разбиране е толкова важно още в първите години в училище. Целта е да се намерят по-добри начини децата да учат, да разбират текстовете и да се чувстват по-уверени в знанията си.