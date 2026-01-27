Ученици и студенти в Бургас ще пътуват за 1 евро на месец

Учениците и студентите в Бургас ще могат да използват градския транспорт срещу само 1 евро на месец. Решението беше прието единодушно от Общинския съвет в града.

Новата месечна карта ще важи за неограничен брой пътувания и ще може да се използва от всички ученици и студенти, които учат в Бургас.

Мярката влиза в сила от 1 март и има за цел да намали разходите на младите хора, както и да насърчи използването на обществения транспорт вместо лични автомобили.

Общинският превозвач ще получава компенсация за издадените карти, така че услугата да бъде устойчива, а учениците и студентите да пътуват по-достъпно.