БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
"Времето изтича!" - Тръмп с ултиматум към Иран,...
Чете се за: 04:30 мин.
1438 евро е необходимият месечен доход за издръжка на...
Чете се за: 02:10 мин.
"Лукойл" се е съгласил да продаде...
Чете се за: 00:45 мин.
Шофьорът, причинил катастрофата край Телиш, има множество...
Чете се за: 02:57 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Ученици от Свищов дебатираха на тема "дезинформация" в Европейския парламент

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:42 мин.
Деца
Запази
ученици свищов дебатираха дезинформацията европейския парламент
Снимка: Средно училище "Цветан Радославов"
Слушай новината

Ученици от СУ „Цветан Радославов“ в Свищов участваха в първата за годината сесия на „Евроскола“ в Страсбург, Франция. Училището е училище-посланик на Европейския парламент и е единственото от България, представено на форума, в който се включиха 720 ученици от 22 държави членки на ЕС.

Темата на срещата беше дезинформацията – едно от най-актуалните предизвикателства пред демокрацията днес. Форумът даде възможност на учениците да изразят своята гражданска позиция и да покажат умения за критично мислене по въпроси, свързани с европейските ценности.

В първата част на програмата младежите задаваха въпроси към представители на Европейския парламент. Деветокласничката Моника Иванова постави въпрос за това дали постоянната дезинформация може да доведе до загуба на интерес към обществения дебат – тема, която предизвика активна дискусия.

Във втората част учениците симулираха работата на Европейския парламент, като влязоха в ролята на законодатели – дебатираха, предлагаха изменения и гласуваха в Пленарната зала. Българската позиция беше представена чрез изказвания на ученици от 9. и 11. клас.

Паралелно с ученическите дейности се проведе и обмен на добри практики между учители от различни европейски държави. Освен работната програма участниците имаха и образователни посещения в Страсбург, както и допълнителен урок по европейска история и културно многообразие по време на пътуването си.

Последвайте ни

ТОП 24

Андрей Гюров е готов да бъде служебен премиер
1
Андрей Гюров е готов да бъде служебен премиер
Шофьорът, причинил катастрофата край Телиш, има множество предишни нарушения
2
Шофьорът, причинил катастрофата край Телиш, има множество предишни...
И подуправителят на БНБ Радослав Миленков отказа да е служебен премиер
3
И подуправителят на БНБ Радослав Миленков отказа да е служебен премиер
В търсене на служебен премиер - президентът Илияна Йотова получи първото "да"
4
В търсене на служебен премиер - президентът Илияна Йотова получи...
Петър Чобанов за поканата да стане служебен премиер: Отговорът е "не"
5
Петър Чобанов за поканата да стане служебен премиер: Отговорът е...
Защо? Как? С кого? Румен Радев на живо в "Панорама" - този петък
6
Защо? Как? С кого? Румен Радев на живо в "Панорама" -...

Най-четени

Блокади на границите с Шенген от утре заради ново правило за шофьорите
1
Блокади на границите с Шенген от утре заради ново правило за шофьорите
Ивет Лалова е уличена в употреба на допинг с проба дадена по време на Игрите в Рио 2016
2
Ивет Лалова е уличена в употреба на допинг с проба дадена по време...
Кал, унищожени градинки, отсечени дървета: Погром в "Дружба" 2 след ремонта на "Топлофикация"
3
Кал, унищожени градинки, отсечени дървета: Погром в...
Тежка катастрофа с тир край Телиш, загинал е бившият кмет на Червен бряг Цветан Костадинов (СНИМКИ)
4
Тежка катастрофа с тир край Телиш, загинал е бившият кмет на Червен...
След катастрофата с директора на НП "Рила": Кръвната проба за алкохол е по-висока от полевия тест
5
След катастрофата с директора на НП "Рила": Кръвната...
Осем изпълнители продължават в националната селекция за "Евровизия 2026"
6
Осем изпълнители продължават в националната селекция за...

Още от: У нас

Нов център в „София Тех Парк“ ще помага на спортистите чрез изкуствен интелект
Нов център в „София Тех Парк“ ще помага на спортистите чрез изкуствен интелект
Наградите „Еврика“ за 2025 бяха връчени в НДК Наградите „Еврика“ за 2025 бяха връчени в НДК
Чете се за: 00:57 мин.
Българин се класира сред най-добрите на Световния шампионат по пица Българин се класира сред най-добрите на Световния шампионат по пица
Чете се за: 00:32 мин.
Майсторски клас за изкуствен интелект в образованието Майсторски клас за изкуствен интелект в образованието
Чете се за: 00:40 мин.
Интерактивна карта показва всички български читалища Интерактивна карта показва всички български читалища
Чете се за: 00:37 мин.
Близо 68% от всички левови банкноти вече са изтеглени от обращение Близо 68% от всички левови банкноти вече са изтеглени от обращение
Чете се за: 00:40 мин.

Водещи новини

"Лукойл" се е съгласил да продаде чуждестранните си активи на американската "Карлайл Груп"
"Лукойл" се е съгласил да продаде чуждестранните си...
Чете се за: 00:45 мин.
Икономика
1438 евро е необходимият месечен доход за издръжка на живота на тричленно семейство 1438 евро е необходимият месечен доход за издръжка на живота на тричленно семейство
Чете се за: 02:10 мин.
У нас
Скандали в парламента да се ограничат ли изборните секции извън ЕС Скандали в парламента да се ограничат ли изборните секции извън ЕС
Чете се за: 05:27 мин.
У нас
"Времето изтича!" - Тръмп с ултиматум към Иран, отговорът на Техеран - "С пръст сме на спусъка" "Времето изтича!" - Тръмп с ултиматум към Иран, отговорът на Техеран - "С пръст сме на спусъка"
Чете се за: 04:30 мин.
По света
16 души са задържани в София, Брезник и Търговище при спецоперация...
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Шофьорът, причинил катастрофата край Телиш, има множество предишни...
Чете се за: 02:57 мин.
У нас
Крум Зарков влиза в надпреварата за лидер на БСП с призив за...
Чете се за: 03:35 мин.
Политика
НА ЖИВО: Парламентът разглежда на първо четене промяна в Изборния...
Чете се за: 04:10 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ