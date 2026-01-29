Ученици от Свищов дебатираха на тема "дезинформация" в Европейския парламент

Ученици от СУ „Цветан Радославов“ в Свищов участваха в първата за годината сесия на „Евроскола“ в Страсбург, Франция. Училището е училище-посланик на Европейския парламент и е единственото от България, представено на форума, в който се включиха 720 ученици от 22 държави членки на ЕС.

Темата на срещата беше дезинформацията – едно от най-актуалните предизвикателства пред демокрацията днес. Форумът даде възможност на учениците да изразят своята гражданска позиция и да покажат умения за критично мислене по въпроси, свързани с европейските ценности.

В първата част на програмата младежите задаваха въпроси към представители на Европейския парламент. Деветокласничката Моника Иванова постави въпрос за това дали постоянната дезинформация може да доведе до загуба на интерес към обществения дебат – тема, която предизвика активна дискусия.

Във втората част учениците симулираха работата на Европейския парламент, като влязоха в ролята на законодатели – дебатираха, предлагаха изменения и гласуваха в Пленарната зала. Българската позиция беше представена чрез изказвания на ученици от 9. и 11. клас.

Паралелно с ученическите дейности се проведе и обмен на добри практики между учители от различни европейски държави. Освен работната програма участниците имаха и образователни посещения в Страсбург, както и допълнителен урок по европейска история и културно многообразие по време на пътуването си.