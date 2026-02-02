Ученици ще тренират конен спорт в базата на Тракийския университет

Тракийски университет предоставя конната си база за подготовката на ученици по конен спорт от Спортно училище „Тодор Каблешков“ в Стара Загора. Това ще даде на младите състезатели по-добри условия за тренировки и практическо обучение.

Учениците ще използват материалната база на университета за учебно тренировъчния процес по конен спорт. В подготовката ще бъдат включени реални занимания с коне както и работа на плацове и специализирани съоръжения.

По този начин младежите ще трупат опит в среда близка до професионалния спорт. Инициативата цели да подпомогне развитието на талантливи ученици и да ги подготви по-добре за бъдеща кариера в конния спорт.