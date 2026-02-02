БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Лудогорец матира Левски и отпътува със Суперкупата за...
Чете се за: 04:15 мин.
Убийството в Петрохан: Полицията е установила...
Чете се за: 06:50 мин.
Президентът Илияна Йотова пред ПП-ДБ: Трябва да отговорим...
Чете се за: 08:00 мин.
Правната комисия в НС реши: Секциите в страните извън ЕС...
Чете се за: 01:07 мин.
Президентът Йотова пред ГЕРБ-СДС: Предстоят ни трудни...
Чете се за: 05:00 мин.
Важно за шофьорите: От днес влиза в сила новата...
Чете се за: 00:37 мин.
Месец януари през фотообектива на Десислава Кулелиева...
Чете се за: 08:35 мин.
DARA: Подкрепата ме накара да остана в битката за...
Чете се за: 02:22 мин.
Затопляне с усещане за пролет до края на февруари, снегът...
Чете се за: 03:37 мин.
Разследват от убийство до ритуално самоубийство на трима...
Чете се за: 01:00 мин.

Ученици ще тренират конен спорт в базата на Тракийския университет

Деца
ученици тренират конен спорт базата тракийския университет
Снимка: БТА
Тракийски университет предоставя конната си база за подготовката на ученици по конен спорт от Спортно училище „Тодор Каблешков“ в Стара Загора. Това ще даде на младите състезатели по-добри условия за тренировки и практическо обучение.

Учениците ще използват материалната база на университета за учебно тренировъчния процес по конен спорт. В подготовката ще бъдат включени реални занимания с коне както и работа на плацове и специализирани съоръжения.

По този начин младежите ще трупат опит в среда близка до професионалния спорт. Инициативата цели да подпомогне развитието на талантливи ученици и да ги подготви по-добре за бъдеща кариера в конния спорт.

