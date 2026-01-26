Учениците в Пловдив минават онлайн заради грипна епидемия

В Пловдив е обявена грипна епидемия, а учениците преминават към онлайн обучение от 28 януари до 6 февруари. Решението е взето заради рязкото увеличение на заболелите от грип и остри респираторни инфекции.

Само за седмица броят на случаите е скочил от 150 на 225 на 10 000 души, като е преминат критичният праг от 210 болни на 10 000 души население.

Заради епидемията се въвеждат и допълнителни мерки. Преустановяват се свижданията в болниците, както и профилактичните прегледи и имунизациите, за да се ограничи разпространението на вируса.