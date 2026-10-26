Улици, оплетени в оптични влакна, и руини: фоторепортаж от Билозерске в Донецка област

Преди малко повече от година в миньорския град Билозерске в Донецка област са живеели около 6000 души. В момента общинската администрация съобщава за около 200 жители, които не са успели да се евакуират или са отказали да напуснат домовете си. Военнослужещи, които изпълняват задачи в града, разказват, че все още срещат местни жители. Кореспондентките на „Суспилне Донбас“, посетили Билозерске обаче, не са видели нито един цивилен.

Опустошеният, обезлюден и разрушен град през октомври 2026 г. – във фоторепортаж.

Снимка: Военнослужещ от бригадата „Рубиж“ в град Билозерске през октомври 2026 г. „Суспилне Донбас“ / Юлия Пидгола

Снимка: Военнослужещ от бригада „Рубиж“ на път към град Билозерске. „Суспилне Донбас“ / Анастасия Дашко

Днес Билозерске се намира на около 7 километра от сивата зона според картата на DeepState. През август 2025 г. градът беше изправен пред сериозна заплаха, след като руските войски напреднаха бързо към Добропиля. Това ускори обезлюдяването на Билозерске.

Тогава беше обявена задължителна евакуация на децата, а много жители започнаха масово да напускат града. Украинските отбранителни сили успяха да спрат руското настъпление в района на Добропиля. Въпреки това населението на Билозерске продължи постепенно да намалява.

В момента там остават няколкостотин души. Понякога те изразяват желание да бъдат евакуирани, но повечето не искат да напуснат домовете си, разказват военнослужещи от бригада „Рубиж“.

Снимка: Журналистка на „Суспилне Донбас“ следва военнослужещ в град Билозерске на 16 октомври 2026 г. „Суспилне Донбас“ / Юлия Пидгола

Още през юни 2026 г., когато екипът на „Суспилне Донбас“ посещава града, там работят три магазина и пазар. Днес нито един от тях не функционира.

Снимка: Разрушен магазин от руски обстрел в Билозерске, 16 октомври 2026 г. „Суспилне Донбас“ / Юлия Пидгола

Снимка: Разпилени счупени манекени. Билозерске, 16 октомври 2026 г. „Суспилне Донбас“ / Юлия Пидгола

Руските войски разрушават града с управляеми авиационни бомби (КАБ) и постоянно наблюдават района с дронове. Затова придвижването трябва да става бързо, предупреждават военните. По време на снимките те непрекъснато напомнят на журналистките да се движат близо до укритията – за предпочитане до оцелели входове на сгради.

Снимка: Военнослужещ от бригадата „Рубиж“ води журналистката до укритие по време на поредната заплаха от обстрел. Билозерске, 16 октомври 2026 г. „Суспилне Донбас“ / Юлия Пидгола

Снимка: Военнослужещи от бригадата „Рубиж“ в град Билозерске, 17 октомври 2026 г. „Суспилне Донбас“ / Юлия Пидгола

Снимка: Детски играчки на улицата в град Билозерске на 16 октомври. „Суспилне Донбас“/Анастасия Дашко

Снимка: Няма електричество, както и всички други комунални услуги в града. „Суспилне Донбас“ / Юлия Пидлога

Взривове се чуват постоянно. „Рядко е тихо. Всеки ден падат по две-три КАБ“, разказва военнослужещ от бригада „Рубиж“.

Снимка: Разрушения в град Билозерске, Донецка област, 16 октомври 2026 г. „Суспилне Донбас“ / Анастасия Дашко

Дроновете обаче са още по-голяма заплаха. Улиците и сградите са оплетени с оптични влакна, използвани за управление на FPV дронове.

Снимка: Стъкла на разрушен дом и оптично влакно. Билозерске, 16 октомври 2026 г. „Суспилне Донбас“ / Юлия Пидгола

Снимка: Дрон остава в град Билозерске на 16 октомври 2026 г. „Суспилне Донбас“ / Юлия Пидгола

„Това е „Княз Вандал“ – FPV дрон с управление по оптично влакно. Между другото носи и боеприпас. Вече са му свалили някои от елементите за захранване. Но е по-добре да не се приближавате твърде много“, показва военнослужещ с позивна „Дявол“.

Снимка: Миска и възглавница лежат на земята сред разрушените къщи в град Билозерске на 16 октомври 2026 г. „Суспилне Донбас“ / Юлия Пидгола

В продължение на няколко часа в Билозерске журналистките на „Суспилне Донбас“ не срещат нито един цивилен. По земята обаче навсякъде лежат лични вещи, картички и други предмети, разпилени от взривовете сред останките на къщите. Това е град, в който някога са живеели около 15 000 души.

Материалът е подготвен с подкрепата на проекта „Международен фонд за застраховане на журналисти“, реализиран от Асоциацията на независимите регионални издатели на Украйна в рамките на програмата SAFE (преди Voices of Ukraine). Програмата се координира от Европейския център за свобода на пресата и медиите (ECPMF) в рамките на Инициативата „Хана Арендт“, с подкрепата на Федералното министерство на външните работи на Германия.

Автор: Анастасия Дашко (Suspilne). Материалът е публикуван първоначално на 25 октомври 2016 г.

Снимки: „Суспилне Донбас“ / Юлия Подгола, Анастасия Дашко