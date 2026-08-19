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Умберто Бетенкурт е новият селекционер на Кабо Верде

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Чете се за: 01:15 мин.
Спорт
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Специалистът ще има задачата да продължи курса, който имаше предишният наставник Бубиста.

Умберто Бетенкурт е новият селекционер на Кабо Верде
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Умберто Бетенкурт е новият старши треньор на националния отбор на Кабо Верде, съобщиха от местната футболна федерация.

Параметри по сделката не бяха посочени, но 51-годишният специалист ще има за задача да продължи курса, който имаше предишният наставник Бубиста.

Под ръководството на Бубиста, чийто помощник бе Бетенкурт, "сините акули" записаха първото си участие на световно първенство и достигнаха до 1/16-финалите, където бяха отстранени с 2:3 след продължения от финалиста Аржентина. В дебютния си мач пък Кабо Верде направи 0:0 с новия световен шампион Испания, като така стана единственият отбор на целия Мондиал, който не допусна загуба от "Ла Фурия".

Бубиста не продължи с Кабо Верде, тъй като предпочете предложението на мароканския клуб Беркан.

За тима на Кабо Верде предстои участие през септември и октомври в квалификациите за Купата на африканските нации. Това ще бъдат и първите мачове при новия селекционер Бетенкурт.

#Умберто Бетенкурт #Национален отбор на Кабо Верде по футбол

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