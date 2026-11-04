БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
9
BG
Начало Президентски Избори 2026 Новини Свят бнт деца Спорт Евровизия Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
Начало Президентски Избори 2026 Новини Свят бнт деца Спорт Евровизия Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Президентски Избори 2026 Новини Свят бнт деца Спорт Времето Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Извънземен Карлос Насар спечели четвъртата си световна...
Чете се за: 03:02 мин.
Карлос Насар отново е на световния връх в изхвърлянето!...
Чете се за: 03:30 мин.
Окончателно: 660 евро ще е минималната работна заплата...
Чете се за: 02:22 мин.
Задействаха системата BG-ALERT в Бургас и Царево заради...
Чете се за: 00:52 мин.
ЦИК: Организирахме спокойни, бързи и честни избори
Чете се за: 03:30 мин.
Румен Радев: Несъстоятелни са истериите, че...
Чете се за: 02:52 мин.
Червен код за опасни валежи в четири общини в Бургаско,...
Чете се за: 00:45 мин.
Димитър Стоянов: Няма да има увеличение на заплатите на...
Чете се за: 16:22 мин.
"Синьо цунами в САЩ": Демократите печелят...
Чете се за: 02:02 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Унгария разсекрети досиетата на 60 хиляди бивши информатори на политическата полиция от комунистическия период

Мартин Гицов от Мартин Гицов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 03:02 мин.
По света
Запази
Петер Мадяр, премиер на Унгария, разсекретяване на досиета
Снимка: БТА
Слушай новината

Унгария разсекрети досиетата на политическата полиция от комунистическия период, в които фигурират имената на десетки хиляди информатори на репресивния апарат.

36 години всички опити в тази насока се проваляха.

Имаше и критики, че властите не желаят да осветят евентуална принадлежност на политици, които още са на власт. Имаше и слухове, че бившият премиер Виктор Орбан е бил информатор, но името му не излезе в публикуваните списъци.

Днес се навършват 70 години от потушаването на унгарския бунт срещу комунистическия режим през 1956 година.

Цифрова база данни с имената и досиетата на около 60 хиляди бивши информатори е онлайн от тази сутрин. Втора серия архиви с повече подробности за около 9 хиляди доносници ще бъде достъпна от февруари, като част от информацията, включително сексуалната ориентация, ще остане скрита.

Унгарската тайна полиция е използвала 150 хиляди информатори в продължение на 40 години, но данни са налични за около една трета от тях. Много от досиетата се смятат за унищожени по време на антикомунистическото въстание през 1956 или при падането на режима през 1989.

Петер Мадяр, премиер на Унгария: "Всички сме съгласни, че това трябваше да стане докато повечето от жертвите и извършителите са били живи."

Дебатът за отварянето на досиетата в Унгария продължава десетилетия. През 2002-ра година тогавашният премиер - социалист Петер Медеши беше компрометиран след разкритие, че е бил агент.

Година по-късно беше установен режим, който позволява на следени лица да узнаят единствено кой е докладвал за тях. Останалите данни обаче останаха недостъпни.

Сегашният премиер Петер Мадяр сложи край на дългото управление на Виктор Орбан на избори през април с обещание за "смяна на режима".

Петер Мадяр, премиер на Унгария: "Бих искал да помоля всички да се отнесат с достойнство и човечност към тази закъсняла смяна на режима, към това дългоочаквано публикуване на документи, към това забавено разкриване на досиета. Много семейства сега ще се сблъскат с трудна истина, често свързана с починал техен близък."

Историци предупреждават да не се заклеймяват хора само заради присъствие на името им в базата данни. Изследователи изтъкват, че много хора са били вербувани, но не са предоставяли информация, поемайки огромен риск.

#комунистически тайни служби #отваряне на досиетата #Унгария

Последвайте ни

ТОП 24

Гледайте Младежките олимпийски игри в Дакар пряко по БНТ 3 и на сайта ни
1
Гледайте Младежките олимпийски игри в Дакар пряко по БНТ 3 и на...
Окончателно: 660 евро ще е минималната работна заплата догодина
2
Окончателно: 660 евро ще е минималната работна заплата догодина
Карлос Насар отново е на световния връх в изхвърлянето! Поредна титла и нов световен рекорд за българския феномен
3
Карлос Насар отново е на световния връх в изхвърлянето! Поредна...
Извънземен Карлос Насар спечели четвъртата си световна титла с впечатляващ двубой от 415 килограма
4
Извънземен Карлос Насар спечели четвъртата си световна титла с...
Интензивни валежи в Източна България в сряда, максималните температури ще са между 8 и 13 градуса
5
Интензивни валежи в Източна България в сряда, максималните...
Лисица обикаля в столичния район „Възраждане“, за два дни умори пет кокошки
6
Лисица обикаля в столичния район „Възраждане“, за два...

Най-четени

ЦИК при 100% обработени протоколи: Илияна Йотова получава 57,57%, Андрей Гюров е втори с 39,48%
1
ЦИК при 100% обработени протоколи: Илияна Йотова получава 57,57%,...
Времето през ноември: Най-ниските температури ще са до минус 7°, а най-високите – между 20° и 25°
2
Времето през ноември: Най-ниските температури ще са до минус...
Паралелно преброяване на 100%, "Мяра": Илияна Йотова печели балотажа с 58,2%, Андрей Гюров е получил 38,6% подкрепа
3
Паралелно преброяване на 100%, "Мяра": Илияна Йотова...
ЦИК: Избирателната активност към 11.00 часа за страната е 6,11%
4
ЦИК: Избирателната активност към 11.00 часа за страната е 6,11%
ПЪРВИ ЕКЗИТПОЛ към 20.00 ч., "Мяра": Йотова води на балотажа с 51% подкрепа, Гюров е втори с 44,7%
5
ПЪРВИ ЕКЗИТПОЛ към 20.00 ч., "Мяра": Йотова води на...
Двойката Йотова – Вълчев печелят вота в област Добрич с убедителен резултат от 71,82%
6
Двойката Йотова – Вълчев печелят вота в област Добрич с...

Още от: Европа

Войната променя езика на украинците: все повече украинският измества руския
Войната променя езика на украинците: все повече украинският измества руския
ЕК с категорична негативна оценка за напредъка на Северна Македония в преговорите за членство ЕК с категорична негативна оценка за напредъка на Северна Македония в преговорите за членство
Чете се за: 01:02 мин.
Уникална операция в Рига: Възстановиха хранопровода на пациент с тъкан от стомаха му Уникална операция в Рига: Възстановиха хранопровода на пациент с тъкан от стомаха му
Чете се за: 03:22 мин.
Хакери атакуваха регионални кръвни банки във Франция, запасите от кръв са непокътнати Хакери атакуваха регионални кръвни банки във Франция, запасите от кръв са непокътнати
Чете се за: 01:02 мин.
1220 служители на украинските железници са загинали от началото на руската инвазия 1220 служители на украинските железници са загинали от началото на руската инвазия
Чете се за: 01:22 мин.
Великобритания и Франция оглавяват военни учения в подкрепа на Украйна Великобритания и Франция оглавяват военни учения в подкрепа на Украйна
Чете се за: 05:05 мин.

Водещи новини

Отмениха бедственото положение в Шабла
Отмениха бедственото положение в Шабла
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Танкерът "Ментор" с 11 000 тона слънчогледово олио дрейфува в района на Шабла Танкерът "Ментор" с 11 000 тона слънчогледово олио дрейфува в района на Шабла
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Облагат със 7% данък ваучерите за храна над 102,26 евро Облагат със 7% данък ваучерите за храна над 102,26 евро
Чете се за: 03:40 мин.
У нас
Съдът остави в ареста Йордан Атанасов, обвинен за убийството на куче в столичния квартал „Кръстова вада“ Съдът остави в ареста Йордан Атанасов, обвинен за убийството на куче в столичния квартал „Кръстова вада“
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
Извънземен Карлос Насар спечели четвъртата си световна титла с...
Чете се за: 03:02 мин.
Вдигане на тежести
Министърът на енергетиката: 286 абонатни станции са спрени,...
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Исторически разгром за републиканците и зашеметяващо връщане на...
Чете се за: 06:42 мин.
По света
Политически спорове в парламента за втория пенсионен стълб
Чете се за: 01:55 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ