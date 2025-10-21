Управителят на БНБ: Европа се нуждае от стабилност и реформи в условията на несигурност

Европа е изправена пред сложна и несигурна обстановка, в която стабилността и реформите трябва да вървят ръка за ръка. Това заяви управителят на Българската народна банка Димитър Радев пред Европейския департамент на МВФ във Вашингтон.

Радев отбеляза, че макроикономическата среда в Европа става все по-изискваща заради високото геополитическо напрежение, глобалната конкуренция и растящите нужди, свързани с отбрана и енергийна сигурност.

"Войната в Украйна е само един елемент от по-широкото пренареждане на глобалната икономика", подчерта той, добавяйки, че Европа трябва да запази способността си да действа колективно и да остане конкурентоспособна.

Управителят на БНБ определи предстоящото присъединяване на България към еврозоната като "стратегическо решение, което ще укрепи икономиката и устойчивостта на страната".