Управителят на БНБ: Европа се нуждае от стабилност и реформи в условията на несигурност

България посреща еврозоната със стабилни финанси и предизвикателства пред растежа, отбеляза Димитър Радев
Европа е изправена пред сложна и несигурна обстановка, в която стабилността и реформите трябва да вървят ръка за ръка. Това заяви управителят на Българската народна банка Димитър Радев пред Европейския департамент на МВФ във Вашингтон.
Радев отбеляза, че макроикономическата среда в Европа става все по-изискваща заради високото геополитическо напрежение, глобалната конкуренция и растящите нужди, свързани с отбрана и енергийна сигурност.
"Войната в Украйна е само един елемент от по-широкото пренареждане на глобалната икономика", подчерта той, добавяйки, че Европа трябва да запази способността си да действа колективно и да остане конкурентоспособна.
Управителят на БНБ определи предстоящото присъединяване на България към еврозоната като "стратегическо решение, което ще укрепи икономиката и устойчивостта на страната".
"Присъединяването към еврозоната не е край на процеса, а начало – начало на по-дълбока отговорност да поддържаме фискална дисциплина и последователна реформаторска политика", заяви Радев.