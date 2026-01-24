Уроци за ученици от 1. до 7. клас в Българския етнографски музей

Националният етнографски музей към Българска академия на науките организира образователна програма „Маскарадните игри в българските земи“ за ученици от 1. до 7. клас.

Занятията ще се проведат от 27 до 30 януари. Децата ще научат повече за сурвакарските игри и кукерските обреди, както и за интересни образи като бюлюкбашията и ритуали, свързани със заораване и засяване.

Ще има и практическа част – учениците ще изработват маски с различни материали.

Всяко занятие продължава един час и започва на кръгъл час. Програмата се провежда при минимум 5 и максимум 26 деца, като е нужно предварително записване.