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Условна присъда за румънец, причинил смърт на пътя, карал със 124 км/ч. при ограничение 60 км/ч.

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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Окръжният съд в Кърджали осъди условно 42-годишен румънски гражданин, причинил смъртта на 86-годишен мъж при катастрофа на главния път за Гърция през Маказа, и му отне книжката за срок от две години. Това съобщиха от пресцентъра на съда.

Инцидентът е станал на 24 август 2024 г. на път I-5, на разклона за село Първица, община Кирково. При катастрофата колата на румънеца се удря в автомобила, управляван от 86-годишен мъж, като вследствие на удара възрастният мъж е починал.

На днешното съдебно заседание М.П. е признат за виновен за това, че е нарушил правилата на Закона за движение по пътищата, шофирайки със скорост от над 124 километра в час при ограничение от 60 километра в час, и по непредпазливост причинил смъртта на 86-годишния мъж.

Наложеното наказание на румънския гражданин е „лишаване от свобода” за срок от година и десет месеца, изпълнението на което е отложено с четиригодишен изпитателен срок.

Със същата присъда на подсъдимия е наложено и наказание „лишаване от право да управлява моторно превозно средство” за срок от две години, както и да заплати направените разноски в досъдебното и съдебното производство.

Присъдата на съда не е окончателна и подлежи на обжалване или протестиране пред Апелативен съд – Пловдив, допълват от пресцентъра на Окръжния съд в Кърджали.

#румънец #смърт на пътя #условна присъда #шофьор

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