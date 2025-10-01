Успешен старт за Александър Василев на тенис турнир в Ираклион

Александър Василев започна успешно кампанията си на тенис турнира в Ираклион с награден фонд 15 000 долара.

Българският национал, който имаше основен принос за победата над тима на Финландия за Купа "Дейвис", победи в два сета японеца Макото Очи - 7:5, 6:1.

Финалистът от Откритото първенство на САЩ при юношите ще играе във втория кръг на турнира срещу представителя на домакините Йоанис Ксилас, който на старта надигра французина Феликс Балшау.



