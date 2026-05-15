БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Студено и влажно време за баловете прогнозират синоптици
Чете се за: 03:00 мин.
България е на финала на "Евровизия": DARA...
Чете се за: 01:47 мин.

ЗАПАЗЕНИ

В Бургас задържаха израелски гражданин, издирван от Интерпол

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Давид Сукнаров
A+ A-
Чете се за: 03:27 мин.
У нас
Запази

Задържаният е издирван от властите за незаконен хазарт, пране на пари и укриване на данъци

белезници
Снимка: pixabay.com/
Слушай новината

Апелативният съд в Бургас потвърди 40-дневното временно задържане на израелски гражданин, издирван от властите в Израел за незаконен онлайн хазарт, пране на пари и укриване на данъци. Мъжът е роден в Узбекистан и притежава израелски паспорт. Той е обявен за международно издирване чрез Интерпол – Йерусалим по искане на израелските съдебни власти. Целта е да бъде осигурено присъствието му в процедура по екстрадиция.

Според данните, представени пред българския съд, в периода от 2017 г. до 1 декември 2019 г. мъжът, заедно с други обвиняеми, е участвал в организирането и управлението на мрежа за незаконни интернет хазартни залагания на територията на Израел. Чрез посочени онлайн сайтове групата е извършвала нелегална игрална дейност, от която са били получени около 3 милиона нови израелски шекела.

Израелските власти твърдят още, че впоследствие той е извършил множество парични трансфери със средства, придобити от незаконната дейност. Общата сума, свързвана с нелегалния хазарт, се посочва в размер на над 19 милиона нови израелски шекела. Според обвинението тези пари представлявали облагаем доход, който не е бил деклариран пред данъчните власти в Израел, като не е бил платен и дължимият данък печалба.

Деянията, за които мъжът е издирван, са квалифицирани като незаконна хазартна дейност, пране на пари и укриване на данъци. За тях израелското законодателство предвижда наказание лишаване от свобода, като максималният размер може да достигне 39 години. Българският съд отчита, че тези престъпления имат аналог и в Наказателния кодекс на Република България.

Апелативните магистрати са приели, че решението на Окръжния съд в Ямбол, с което е наложено временното задържане, е правилно и законосъобразно. Според съда искането на Израел отговаря на изискванията на Европейската конвенция за екстрадиция.

Съдебният състав е отчел и реална опасност мъжът да се укрие и така да осуети бъдещата процедура по екстрадиция. Като аргументи са посочени фактът, че той не е български гражданин, няма постоянен или настоящ адрес у нас, както и липсата на данни да работи или да е трайно ангажиран в България.

Магистратите отбелязват още, че дори осигуряването на наето жилище в страната не е достатъчна гаранция, че издирваният няма да напусне България. Съдът взема предвид и облекчения режим при преминаване на вътрешните граници в Европейския съюз.

В решението се подчертава, че на този етап българският съд не разглежда въпроса дали мъжът е виновен по обвиненията в Израел. Предмет на производството е единствено дали трябва да остане задържан, за да бъде осигурено участието му в процедурата по екстрадиция.

Определението на Апелативен съд – Бургас е окончателно.

#незаконене хазарт #за пране на пари #в Бургаско #израелски гражданин #задържаха #укриване на данъци

Последвайте ни

ТОП 24

България е на финала на "Евровизия": DARA продължава с "Bangaranga"
1
България е на финала на "Евровизия": DARA продължава с...
„Евровизия 2026": DARA се бори за финала
2
„Евровизия 2026": DARA се бори за финала
"Обичам ви и ще се видим на финала" - DARA с първа реакция след блестящото представяне на "Евровизия"
3
"Обичам ви и ще се видим на финала" - DARA с първа...
DARA откри втория полуфинал на „Евровизия“ във Виена
4
DARA откри втория полуфинал на „Евровизия“ във Виена
На първо четене: Депутатите приеха промените в Закона за защита на потребителите
5
На първо четене: Депутатите приеха промените в Закона за защита на...
“Opening this show is an incredible opportunity”: Starting first in the running order, DARA will launch tonight’s semi-final of Eurovision with the song 'Bangaranga'
6
“Opening this show is an incredible opportunity”:...

Най-четени

България е на финала на "Евровизия": DARA продължава с "Bangaranga"
1
България е на финала на "Евровизия": DARA продължава с...
Напрежение в Одрин: Гръцки митрополит не е разрешил провеждане на литургия на български език в българския храм "Св. Георги"
2
Напрежение в Одрин: Гръцки митрополит не е разрешил провеждане на...
Втора етапна победа за Пол Мание
3
Втора етапна победа за Пол Мание
Освободиха от поста началника на ДНСК Лиляна Петрова
4
Освободиха от поста началника на ДНСК Лиляна Петрова
Пол Мание спечели първия етап на Джиро д'Италия 2026
5
Пол Мание спечели първия етап на Джиро д'Италия 2026
Гийермо Силва триумфира във втория етап от Джиро д'Италия в България
6
Гийермо Силва триумфира във втория етап от Джиро д'Италия в...

Още от: Сигурност и правосъдие

Голям удар на митницата във Варна: Иззети са 650 литра алкохол и над 9500 опаковки тютюневи изделия
Голям удар на митницата във Варна: Иззети са 650 литра алкохол и над 9500 опаковки тютюневи изделия
Очакват се подробности от полицията и прокуратурата след акцията срещу имотната мафия Очакват се подробности от полицията и прокуратурата след акцията срещу имотната мафия
Чете се за: 01:00 мин.
Съдът остави в ареста обвинения за тежката катастрофа с автобус на „Хемус“ Съдът остави в ареста обвинения за тежката катастрофа с автобус на „Хемус“
Чете се за: 02:35 мин.
Делото за смъртта на 12-годишната Сияна продължава през юли Делото за смъртта на 12-годишната Сияна продължава през юли
Чете се за: 02:37 мин.
Конституционният съд обяви за противоконституционно решението на парламента за мерки срещу ценовия шок при петрола и природния газ Конституционният съд обяви за противоконституционно решението на парламента за мерки срещу ценовия шок при петрола и природния газ
Чете се за: 01:47 мин.
Парламентът обсъжда промени в Закона за съдебната власт - какво предвиждат те? Парламентът обсъжда промени в Закона за съдебната власт - какво предвиждат те?
Чете се за: 01:42 мин.

Водещи новини

България е на финала на "Евровизия": DARA продължава с "Bangaranga"
България е на финала на "Евровизия": DARA продължава с...
Чете се за: 01:47 мин.
У нас
"Обичам ви и ще се видим на финала" - DARA с първа реакция след блестящото представяне на "Евровизия" "Обичам ви и ще се видим на финала" - DARA с първа реакция след блестящото представяне на "Евровизия"
Чете се за: 02:37 мин.
Европа
Проф. Стефан Стойнев: Нужни са спешни мерки, но и дългосрочно укрепване на свлачището край Смолян Проф. Стефан Стойнев: Нужни са спешни мерки, но и дългосрочно укрепване на свлачището край Смолян
Чете се за: 03:07 мин.
У нас
Студено и влажно време за баловете прогнозират синоптици Студено и влажно време за баловете прогнозират синоптици
Чете се за: 03:00 мин.
У нас
Мотористи излизат на национален протест срещу поскъпването на...
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
След свлачището на пътя Смолян - Пампорово: Какви са вариантите за...
Чете се за: 03:55 мин.
У нас
Очакват се подробности от полицията и прокуратурата след акцията...
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Протести на гръцките фермери: Днес решават дали ще блокират...
Чете се за: 00:45 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ