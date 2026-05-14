Делото за смъртта на 12-годишната Сияна продължава през юли

Делото за катастрофата, при която загина 12-годишната Сияна Попова, ще продължи на 13 юли. Това съобщиха от пресцентъра на Окръжен съд – Плевен след приключване на днешното десето поред открито заседание.

Присъстващите в залата частни обвинители, както и останалите страни по делото, изложиха своите становища по исканията на вещото лице, определено да изготви съдебномедицинската част от назначената комплексна експертиза, като те бяха уважени. Частният обвинител Николай Попов представи писмена молба с допълнителни въпроси към комплексната експертиза, които бяха приети, допълниха от съда.

Адвокатът на подсъдимия е направил искане за изменение на наложената мярка за неотклонение „задържане под стража“ в по-леката „домашен арест“. Основанията му за това са свързани с твърдения за прекомерно продължително задържане - 13 месеца, обвиняемият не е осъден и не му е наложено наказание с присъда. Сред мотивите на защитата са и това, че предстоящите процесуално-следствени действия ще доведат до значително удължаване срока на разглеждане и решаване на делото.

Прокуратурата е оспорила искането на защитата, тъй като счита, че не са налице промени в обстоятелствата, въз основа на които е взета настоящата мярка. Становището и на частните обвинители също е било за оставане на настоящата мярка.

Съставът на Плевенския окръжен съд намери, че няма промяна в обстоятелствата, а всички споменати от защитата доводи са обсъждани многократно и не представляват нови такива. И към настоящия момент не е разколебано предположението за съпричастност на подсъдимия към престъплението, за което му е повдигнато обвинение и не е отпаднала опасността той да се укрие, посочиха от пресцентъра на съда.

Определението, с което Плевенският окръжен съд оставя без уважение искането на защитника на подсъдимия за изменение на взетата спрямо него мярка за неотклонение „задържане под стража“ в по-лека, може да се обжалва и протестира пред Апелативния съд във Велико Търново.

На следващото заседание по делото през юли се очаква да бъдат изслушани експертите по назначената комплексна автотехническа и съдебномедицинска експертиза.