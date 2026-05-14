Разследват незаконно производство на дрехи с фалшиви търговски марки в Дупница

Под надзора на Районната прокуратура в Кюстендил се провежда разследване за използване на регистрирана търговска марка без съгласието на нейния притежател, съобщиха от държавното обвинение.

Повод за проверката е постъпила в Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ информация за дейност в производствен цех на територията на Дупница. Според първоначалните данни в обекта са били произвеждани и подготвяни за продажба дрехи с отличителни знаци, надписи и символи, идентични или сходни на защитена търговска марка, без разрешение от правоносителя.

В резултат на предприетите оперативни и следствени действия са установени търговски дружества, работещи на посочения адрес. При извършената проверка са открити голямо количество облекла и текстилни изделия, носещи обозначения на регистрираната марка.

Разследващ полицай от ГДБОП е извършил претърсване и изземване на място. Иззетите вещи предстои да бъдат описани и приобщени към доказателствата по делото.

Предстои назначаването на експертизи, които да установят автентичността на използваните обозначения и размера на причинените имуществени вреди на правоносителя.

Разследването продължава.