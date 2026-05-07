В духа на Джиро Д’Италия: Остров Света Анастасия светна в розово (СНИМКИ)

Любимият и най-разпознаваем туристически комплекс Остров Света Анастасия улавя духа на Обиколката на Италия.

Фасадата на голямата манастирска сграда вече грее символично в цвета на мащабната спортна надпревара. Гостите на любимата туристическа локация ще бъдат част от историята на едно от най-известните спортни събития.

А за да се гарантира безопасността и обществения ред по време на колоездачната обиколка Giro D'Italia Grande Partenza 2026 в следващите два дни се въвежда забрана за използване на дронове на територията на община Бургас. Забраната влиза в сила от 6:00 часа на 8 май и ще важи до полунощ на 9 май.