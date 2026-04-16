В Галерия "Пловдив 2019" бе открита изложба по повод вековния юбилей на Локомотив Пловдив

В Галерия "Пловдив 2019" бе открита изложба, посветена на вековния юбилей на Локомотив Пловдив. На събитието присъстваха футболистите от представителния отбор на "черно-белите", старши треньорът Душан Косич, изпълнителният директор Георги Величков, легенди на футболния клуб, състезателите от баскетболния Локомотив Пловдив, множество привърженици, общественици и спортни деятели.

Изложбата е подготвена от Фондация "100 години Локомотив", която се ангажира с организацията на честването на 100-годишнината на клуба. Експозицията събира артефакти от десетилетия, интерактивни инсталации, официални експонати и ултрас артикули.

Сред най-ценните артефакти са фланелките на Диего Армандо Марадона и легендата на Локомотив Аян Садъков от двубоя между България и Аржентина на световното първенство през 1986 година, както и трофеите, спечелени от "черно-белите" през годините.

Изложбата ще бъде достъпна до 26 април и е част от инициативите, свързани с честването на вековния юбилей на Локомотив Пловдив през тази година. Организаторите от Фондация „100 години Локомотив“ вече обявиха и празничен концерт, който ще се проведе на 29 юни на Античния театър.