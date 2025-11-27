БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
6
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Лекари от ИСУЛ и СБАЛ по детски болести спасиха живота на...
Чете се за: 06:10 мин.
Борисов: Диалогът между работодатели и синдикати е...
Чете се за: 01:15 мин.
Бедствено положение в Петричко заради обилните валежи...
Чете се за: 00:30 мин.
НИМХ с предупреждение за опасно време в Западна и Южна...
Чете се за: 01:50 мин.
Правителството оттегля проектобюджета
Чете се за: 02:57 мин.
Борисов разпореди Бюджет 2026 да бъде изтеглен
Чете се за: 00:35 мин.

ЗАПАЗЕНИ

В Испания повишават заплатите на държавните служители с 11% в рамките на 3 години

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БНР
A+ A-
Чете се за: 01:10 мин.
По света
Запази

За това се споразумяха правителството и синдикатите

испания повишават заплатите държавните служители рамките години
Снимка: илюстративна
Слушай новината

Заплатите на държавните служители в Испания ще се увеличат с общо 11% в рамките на следващите три години. За това се споразумяха правителството и синдикатите.

Първото увеличение с 2,5% ще бъде със задна дата от 1 януари тази година и ще влезе в сила още през декември. То ще бъде последвано от 1,5% повишение през 2026 г., плюс допълнително променливо увеличение от 0,5 на сто през първото тримесечие на 2027 г. и с обратна сила, ако индексът на потребителските цени достигне или надвиши 1,5% до края на следващата година.

През 2027 години държавните служители ще получат още 4,5% върху заплатите си, а през 2028 година нови 2%. Според правителството, документът ще гарантира покупателната способност на наетите в администрацията в следващите три години.

Споразумението включва още насърчаване на увеличаването на персонала, както и предстоящи преговори за намаляване на работната седмица до 35 часа и регулиране на дистанционната работа в държавната администрация.

#повишение на заплатите #Испания #държавни служители

Последвайте ни

ТОП 24

Протест срещу Бюджет 2026 пред Народното събрание
1
Протест срещу Бюджет 2026 пред Народното събрание
Протестът срещу Бюджет 2026 пред Народното събрание ескалира, има ранени полицаи (ВИДЕО)
2
Протестът срещу Бюджет 2026 пред Народното събрание ескалира, има...
Ивайло Мирчев: При протест с 30 000 души се изпращат провокатори. Основното не са сблъсъците
3
Ивайло Мирчев: При протест с 30 000 души се изпращат провокатори....
Скандал по време на Комисията по бюджет и финанси в Народното събрание
4
Скандал по време на Комисията по бюджет и финанси в Народното събрание
Протест срещу реформата в паркирането в София
5
Протест срещу реформата в паркирането в София
Борисов разпореди Бюджет 2026 да бъде изтеглен
6
Борисов разпореди Бюджет 2026 да бъде изтеглен

Най-четени

5 години затвор за Симона Радева за укривателство на Георги Семерджиев, определи Софийският районен съд
1
5 години затвор за Симона Радева за укривателство на Георги...
Дъжд и сняг в неделя
2
Дъжд и сняг в неделя
Моите въпроси за €: Ако след 1 януари внеса левове през банкомат, ще имам ли такси?
3
Моите въпроси за €: Ако след 1 януари внеса левове през...
ПОС терминалите и банкоматите спират временно на Нова година, някои заведения затварят
4
ПОС терминалите и банкоматите спират временно на Нова година, някои...
Трима души загинаха при жестока катастрофа край Пловдив, 7-годишно дете е с опасност за живота (СНИМКИ)
5
Трима души загинаха при жестока катастрофа край Пловдив, 7-годишно...
Двойно убийство и самоубийство разследва полицията в пловдивското село Поповица
6
Двойно убийство и самоубийство разследва полицията в пловдивското...

Още от: Европа

30-метрова елха освети коледния базар в Страсбург
30-метрова елха освети коледния базар в Страсбург
Унгария ще помага на Сърбия с петролни продукти Унгария ще помага на Сърбия с петролни продукти
Чете се за: 03:12 мин.
Молдова връчи протестна нота след поредно навлизане на руски дронове Молдова връчи протестна нота след поредно навлизане на руски дронове
Чете се за: 00:47 мин.
Запалиха олимпийския огън за Зимните игри в Милано - Кортина през 2026 Запалиха олимпийския огън за Зимните игри в Милано - Кортина през 2026
Чете се за: 01:10 мин.
Урсула фон дер Лайен: Европа ще подкрепя Украйна безкомпромисно Урсула фон дер Лайен: Европа ще подкрепя Украйна безкомпромисно
Чете се за: 03:47 мин.
Потвърдиха окончателно присъдата на Никола Саркози Потвърдиха окончателно присъдата на Никола Саркози
Чете се за: 00:50 мин.

Водещи новини

Гледат мярката на кмета на Варна Благомир Коцев (ВИДЕО)
Гледат мярката на кмета на Варна Благомир Коцев (ВИДЕО)
Чете се за: 00:32 мин.
У нас
Борисов: Диалогът между работодатели и синдикати е възстановен Борисов: Диалогът между работодатели и синдикати е възстановен
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
Бедствено положение в Петричко заради обилните валежи (СНИМКИ и ВИДЕО) Бедствено положение в Петричко заради обилните валежи (СНИМКИ и ВИДЕО)
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
Лекари от ИСУЛ и СБАЛ по детски болести спасиха живота на бебе с 1 000 000 левкоцита Лекари от ИСУЛ и СБАЛ по детски болести спасиха живота на бебе с 1 000 000 левкоцита
Чете се за: 06:10 мин.
У нас
Съдът назначи нова автотехническа експертиза по делото за смъртта...
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Обрат по бюджетната процедура: Управляващите изтеглят план-сметката
Чете се за: 06:45 мин.
У нас
Пеевски: Искат ли да блокирам парламента всеки ден и да ги викам долу?
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
"Космическа пеперуда" запечата телескоп в Чили
Чете се за: 01:15 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ