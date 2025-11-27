В Испания повишават заплатите на държавните служители с 11% в рамките на 3 години

Заплатите на държавните служители в Испания ще се увеличат с общо 11% в рамките на следващите три години. За това се споразумяха правителството и синдикатите.

Първото увеличение с 2,5% ще бъде със задна дата от 1 януари тази година и ще влезе в сила още през декември. То ще бъде последвано от 1,5% повишение през 2026 г., плюс допълнително променливо увеличение от 0,5 на сто през първото тримесечие на 2027 г. и с обратна сила, ако индексът на потребителските цени достигне или надвиши 1,5% до края на следващата година.

През 2027 години държавните служители ще получат още 4,5% върху заплатите си, а през 2028 година нови 2%. Според правителството, документът ще гарантира покупателната способност на наетите в администрацията в следващите три години.

Споразумението включва още насърчаване на увеличаването на персонала, както и предстоящи преговори за намаляване на работната седмица до 35 часа и регулиране на дистанционната работа в държавната администрация.